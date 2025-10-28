La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Participantes en la jornada de salud mental infantojuvenil celebrada en Cartagena. LV

«Desde la pandemia hay un aumento de problemas de salud mental»

Advierten desde Ápices que uno de cada cinco niños o adolescentes podría desarrollarlos, lo que supone un 20% de la población de 0 a 14 años

Eva Cavas

Martes, 28 de octubre 2025, 00:09

En los últimos años ha quedado demostrado que los problemas de salud mental no tienen edad. Desde la asociación Ápices Salud Mental, la psicóloga y ... responsable del programa infantojuvenil, Begoña Arnaldos Árias, confirmó que «desde la pandemia hay un aumento importante de problemas de salud mental y se está empezando a evidenciar que cada vez hay más niños y jóvenes que los padecen».

