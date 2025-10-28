«Desde la pandemia hay un aumento de problemas de salud mental»

En los últimos años ha quedado demostrado que los problemas de salud mental no tienen edad. Desde la asociación Ápices Salud Mental, la psicóloga y ... responsable del programa infantojuvenil, Begoña Arnaldos Árias, confirmó que «desde la pandemia hay un aumento importante de problemas de salud mental y se está empezando a evidenciar que cada vez hay más niños y jóvenes que los padecen».

Motivados por este aumento de los casos en menores de edad, desde Ápices organizan cada año unas jornadas con la intención de que se conviertan en un foro que ponga en común las experiencias de cada uno de los profesionales que pueden contribuir a identificar este tipo de problemas. «Las jornadas que hacemos cada año las entendemos como un punto de encuentro para los ámbitos sanitario, educativo y social, en el que se reflejan las necesidades que tienen los menores del Área II de Salud y qué recursos podemos ofrecerles en el aspecto de la Salud Mental», indicó Arnaldos.

Actualmente, en el Área II de Salud hay 35.000 usuarios que están entre los 0 y los 14 años. «Actualmente hay un dato significativo, ya que uno de cada cinco niños podría desarrollar en un futuro problemas de salud mental, lo que supone un 20% de la población en esa franja de edad».

Arnaldos explicó que muchos de los casos que se están atendiendo actualmente han sido derivados desde los centros educativos, por lo que es muy importante trabajar de forma conjunta, así como también lo es concienciar a las familias, quitar prejuicios y el estigma que implican los problemas de este tipo, especialmente en los casos en los que se requiere medicación.

«Deberíamos tener todos muy claro que la salud mental no difiere tanto de la salud física, pero hay todavía miedo y una parte importante de no querer ver la realidad de que tu hijo tiene un problema y que no se curará si no se trata. Ese cuidado y prevención es muy importante también en los más pequeños, por lo que hay que dotarlos de espacios de comunicación seguros. Hay que intentar que la familia sea un entorno amable, de escucha en el que se sientan protegidos», declaró.

Para abordar este tipo de casos en la población infantil y adolescente, se trabaja desde tres aspectos: la valoración del diagnóstico, el asesoramiento y la derivación de consultas. A parte de la intervención individual, en el Centro de Salud Mental de Cartagena también se hacen grupos de terapia para los menores y sus familias, al igual que en el hospital de día de la calle Ingeniero de la Cierva, donde van a reuniones y les hacen seguimiento.

Listas de espera y horarios

La psicóloga Begoña Arnaldos destacó que «la mayor dificultad con la que nos encontramos para la atención es la lista de espera y que el horario es exclusivamente por la mañana, lo que hace que sea muy complicada la conciliación con los estudios. En Ápices trabajamos pacientes en edad adulta, pero también tenemos programas de sensibilización y prevención, como son: el programa 'Descubre' y el de Educación inclusiva».

El trabajo de Ápices con los alumnos de Primaria se centra especialmente en la gestión de sus emociones, cómo procesan la ira, a fomentar la integración, a no dar de lado a ningún compañero y la autoestima. Por el contrario, con los de Secundaria la labor que la asociación desarrolla está más enfocada en la salud mental y en la prevención contra las adicciones.

«Ofrecemos también la posibilidad de dar charlas en centros educativos, adaptadas a la edad del aforo. Ponemos como ejemplo la ansiedad y la depresión porque es lo que conocen mejor. Cómo identificarla, tratarla y dar herramientas para prevenirla. Y en los más pequeños el manejo de las emociones», comentó.

En algunas ocasiones los usuarios adultos de sus talleres ocupacionales van a los centros educativos y preparan una actividad con ellos, o son los alumnos quienes acuden a las instalaciones de Ápices. El objetivo es que los menores conozcan a las personas y no sólo casos de problemas de salud mental.

En cuanto a los desencadenantes más habituales de los problemas de salud mental en menores, Arnaldos manifestó que «de manera general el factor genético pesa, pero no es lo único. También hay traumas que pueden condicionar ya sea en el momento o de adulto. La rutina, puede ser un método de prevención inculcar hábitos de higiene y de vida saludables y crear vínculos de apego con el menor».