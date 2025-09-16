El Palacio Consistorial de Cartagena acoge una muestra de caligrafía experimental hasta noviembre

LA VERDAD Cartagena Martes, 16 de septiembre 2025, 23:16 Comenta Compartir

La Sala Subjetiva Nicomedes Gómez del Palacio Consistorial acoge desde este martes la exposición 'De la palabra a la emoción, a través de la caligrafía'. La muestra del artista Víctor Azor, que fue inaugurada este martes por el propio artista, junto al concejal de Juventud, José Martínez, se podrá visitar gratuitamente hasta el 16 de noviembre.

«La caligrafía me da la libertad de probar materiales, composiciones, color, etc. Me dejo llevar un poco cuando estoy creando», detalló el artista. «He recopilado todas las obras que tenía hechas, lo que me ha servido para darme cuenta de todo lo que he hecho».

La muestra, que cuenta con caligrafía, rotulación o lettering, está compuesta por una veintena de obras de pequeño formato, en las que el creador deja volar su imaginación partiendo de elementos que le inspiren, como canciones o fragmentos literarios. «Me gusta experimentar, probar cosas nuevas y, aunque no sale lo que yo espero, ese error es parte del proceso».

El artista calificó la exposición como una gran oportunidad. «Para mí, ya que es la primera vez que puedo exponer mi trabajo», señaló Azor, quien invitó al público de Cartagena a descubrir la muestra.

Temas

Cartagena