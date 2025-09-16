La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Azor explica algunas de las obras expuestas. Antonio Gil/ AGM

El Palacio Consistorial de Cartagena acoge una muestra de caligrafía experimental hasta noviembre

LA VERDAD

Cartagena

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:16

La Sala Subjetiva Nicomedes Gómez del Palacio Consistorial acoge desde este martes la exposición 'De la palabra a la emoción, a través de la caligrafía'. La muestra del artista Víctor Azor, que fue inaugurada este martes por el propio artista, junto al concejal de Juventud, José Martínez, se podrá visitar gratuitamente hasta el 16 de noviembre.

«La caligrafía me da la libertad de probar materiales, composiciones, color, etc. Me dejo llevar un poco cuando estoy creando», detalló el artista. «He recopilado todas las obras que tenía hechas, lo que me ha servido para darme cuenta de todo lo que he hecho».

La muestra, que cuenta con caligrafía, rotulación o lettering, está compuesta por una veintena de obras de pequeño formato, en las que el creador deja volar su imaginación partiendo de elementos que le inspiren, como canciones o fragmentos literarios. «Me gusta experimentar, probar cosas nuevas y, aunque no sale lo que yo espero, ese error es parte del proceso».

El artista calificó la exposición como una gran oportunidad. «Para mí, ya que es la primera vez que puedo exponer mi trabajo», señaló Azor, quien invitó al público de Cartagena a descubrir la muestra.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  3. 3 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  4. 4 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  7. 7

    Una treintena de municipios de la Región de Murcia facilitarán suelo para edificar 1.820 viviendas asequibles
  8. 8

    Feijóo celebrará en la Región de Murcia una cumbre de barones autonómicos del Partido Popular
  9. 9 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  10. 10

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Palacio Consistorial de Cartagena acoge una muestra de caligrafía experimental hasta noviembre

El Palacio Consistorial de Cartagena acoge una muestra de caligrafía experimental hasta noviembre