Los padres del Virgen del Carmen de Cartagena exigen en la calle la retirada del amianto del colegio Padres y alumnos, durante la protesta, mientras la presidenta del AMPA lee un manifiesto / Pablo Sánchez / AGM Alrededor de un centenar de personas protestan con pancartas y pitos frente al centro escolar para denunciar la falta de mantenimiento y de servicios ANTONIO LÓPEZ Cartagena Jueves, 17 octubre 2019, 13:30

Hartos de esperar y de promesas incumplidas desde hace años, alrededor de un centenar de padres, profesores y alumnos del Colegio Virgen del Carmen se manifestaron este jueves en Cartagena para exigir a la Consejería de Educación «plazos para la retirada de la cubierta de amianto del centro deportivo», porque «estamos cansados de que durante años hayan ignorado estos problemas», explicó la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA), Lucía Martí.

Diez minutos antes del comienzo de las clases, se concentraron con pancartas frente a la puerta principal de la escuela, ubicada en el Paseo de Alfonso XIII, junto a la Asamblea Regional, como ya hicieron el primer día de este curso. Entonces también se reunieron con las mismas pretensiones: «Exigir que nuestros hijos no estén expuestos al fibrocemento», indicó Martí, en el manifiesto que leyó durante la concentración.

La cubierta del pabellón deportivo, denunciaron, «tiene agujeros y grietas y así no cumple su función». También exigen la retirada del tejado que cubre el aparcamiento de los coches de los profesores, porque es de uralita.

Con pitos y gritos también solicitaron la reparación de la caldera «porque en invierno los niños tienen que estar en clase con los abrigos», se quejó la representante de los padres. «Saben que no se puede consentir que los alumnos pasen frío en las clases durante el invierno y se han comprometido a solucionar el problema cambiando la caldera y las tuberías. No nos engañemos, ya el curso pasado los responsables que en ese momento estaban en la Consejería de Educación se comprometieron a solucionarlo antes del invierno, pero no lo hicieron», recordó la presidenta del AMPA.

Al igual, les preocupa la falta de mantenimiento de un centro, que ya tiene más de 50 años, pero, sobre todo, la caída de cascotes de un edificio que da al patio. Para evitar accidentes, la dirección ha acordonado la zona de ese inmueble, para evitar que los niños jueguen alrededor de él.

Desde la Comunidad Autónoma, un portavoz insistió en que prevé retirar hasta 2028 todo el amianto de los colegios de Región. Aclaró que se eliminará conforme a tres criterios: antigüedad de la escuela, deterioro de la cubierta y urgencia de la obra, pero no concretó las fechas. Todo ello, añadió, en base a aspectos técnicos.