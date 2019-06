Padres del José María Lapuerta se rebelan y exigen la retirada del amianto este verano Protesta de los padres frente a la entrada del colegio José María Lapuerta, este lunes. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM Amenazan con impedir que sus hijos comiencen las clases en septiembre si antes la Consejería de Educación no «nos da una solución» ANTONIO LÓPEZ Martes, 25 junio 2019, 03:44

Se sienten «engañados» y «defraudados». Padres y alumnos del colegio José María Lapuerta aprovecharon el último día de clase para dejar un recado a la Comunidad Autónoma: «Amianto no, mentiras no». Así lo gritaron en varias ocasiones, en la protesta que protagonizaron frente a la puerta principal del centro educativo, ayer a mediodía. A ese cántico añadieron un aviso: «No dejaremos que nuestros hijos entren a clase en septiembre si antes no arrancamos un compromiso en firme de la Consejería de Educación de que quitará el amianto del polideportivo del centro», dijo la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), María del Carmen Hernández. No quieren más retrasos y exigen que las obras se hagan «este mismo verano».

En la concentración participaron alrededor de medio centenar de alumnos y padres. «Por unos centros educativos libres de amianto», fue el lema elegido para la pancarta que exhibieron en la manifestación. Se reunieron, porque la Consejería de Educación ha retrasado al año que viene la obra para retirar el fibrocemento.

Ese departamento regional les prometió en 2018 que este verano eliminaría la cubierta del polideportivo, que contiene ese material. Pero la Comunidad Autónoma argumenta ahora que ha pospuesto la obra para 2020, porque «el proyecto realizado por el Ayuntamiento de Cartagena asciende a 168.000 euros y el presupuesto que teníamos para ello era de 60.000», explicaron fuentes de Educación.

«Nos han engañado. Nos dijeron que en verano lo quitaban y ahora que no hay dinero. No entendemos nada» Mariola Vázquez | Vocal Ampa

«Nos dieron su palabra de que quitarían el amianto y ahora no nos explican por qué dan marcha atrás» Juani Ibáñez | Vocal del Ampa

«Hemos ido por las buenas creyendo en su palabra. Ahora nos dicen que el verano que viene, como en 2018» Luis Cegarra | Vocal del Ampa

«Esto es una tomadura de pelo. Cuando pensábamos que se iba a hacer resulta que no hay dinero. No hay quien lo entienda» Bienvenida Simón | Vocal del Ampa

Una madre se encaró con la vicealcaldesa y llegó a insultarla y a culparla de los retrasos en la obra

Al ser una cantidad tan alta «requiere un proceso administrativo más complejo, como obra mayor que es», añadieron. Este trámite podría durar unos seis meses más. Insistió en que «uno de los objetivos prioritarios de la Consejería es la sustitución de las cubiertas de fibrocemento en todos los centros educativos de la Región, cumpliendo, de este modo, con las directrices del comité Económico y Social Europeo que fijó 2028 como fecha límite».

«No más retrasos»

«Queremos que la Comunidad cumpla con su compromiso y no retrase más la eliminación del amianto. Ahora no nos pueden decir que no hay presupuesto, cuando se trata de una obra aprobada desde hace tiempo. Por eso, exigimos que se retire de manera urgente», explicó la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cartagena, Paqui Galindo. También recordó que en el municipio hay 32 centros educativos que están en la misma situación que el José María Lapuerta y que «hasta el momento la Consejería de Educación no ha hecho nada, pese a que se comprometió a eliminar este material de todas las escuelas».

Momentos antes de la reunión, la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y la concejal del área de Educación, María Irene Ruiz, mantuvieron una reunión con la dirección del centro, para anunciarles que «próximamente» tendrán un encuentro con la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá «para tratar de agotar todas las posibilidades para que las obras de retirada del amianto del colegio de José María Lapuerta puedan realizarse este verano», dijo la edil.

Insultos a Arroyo

En esa reunión se vivieron los momentos más tensos, sobre todo a la salida. Aún en el interior del centro educativo, una madre se encaró con la vicealcaldesa, a quién llegó a insultar. Arroyo quitó importancia al asunto y dijo no haberse sentido coaccionada. «Simplemente he ido para solucionar un problema de los vecinos, porque es mi responsabilidad», dijo. Allí también comparecieron varios concejales de MC, entre ellos el exalcalde José López, y de Podemos, con Pilar Marcos al frente.

«He hablado con la consejera y me ha dicho que ya está buscando un remedio. Se trata de una actuación necesaria, imprescindible e irrenunciable», dijo Arroyo, respecto al problema.

Por su parte, la edil de Educación dijo que el Ayuntamiento ha cumplido con su parte, «elaborando el proyecto necesario para eliminar el amianto». Por ello Irene Ruiz anunció que «instaremos a la Consejería a que cumpla con el compromiso que había adquirido».