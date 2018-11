Pacientes de Oncología se quedan sin el apoyo psicológico de la AECC en el Santa Lucía Sede local de la AECC, en la calle Trafalgar. / P. Sánchez / AGM Los afectados denuncian que desde el verano el hospital, que alega una revisión del protocolo, no deja a la terapeuta de la asociación asistirlos in situ G. M. P. CARTAGENA Domingo, 4 noviembre 2018, 10:02

«Necesitamos a la psicóloga, pero ya». Quien habla con esa contundencia es Ana López García, voluntaria en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y paciente inmersa en un nuevo ciclo de quimioterapia que le lleva dos miércoles seguidos, cada dos semanas, al servicio de Oncología del Hospital Santa Lucía. Ella, otras personas enfermas y voluntarios han denunciado la pérdida del servicio de asistencia psicológica que la AECC ofrecía in situ debido a trabas del propio centro sanitario. Desde hace dos meses, la terapeuta encargada de ello no pisa el hospital, aseguran y para ellos eso supone un «paso atrás» en el tratamiento. Ante la falta de un lugar donde pasar consulta en el Santa Lucía, atiende a quienes requieren sus servicios en la sede de la AECC, en la calle Trafalgar.

El presidente de la junta local de la AECC, el doctor Pablo Cerezuela, confirmó a preguntas de 'La Verdad' que en estos momentos está interrumpido en el Santa Lucía el servicio de Psicología que la asociación costea y cuyo funcionamiento regula un convenio vigente con la Consejería de Salud. Se limitó a explicar que la situación no es achacable a la asociación, que en estos momentos hay reuniones para tratar de reestablecerlo cuanto antes y que en otros centros sanitarios, como la Arrixaca de Murcia, los psicólogos que pone la Asociación Española Contra el Cáncer trabajan con «absoluta normalidad». «Es un servicio que suma y no resta al que ofrece el hospital», concluyó.

La psicóloga de la AECC trabajaba en coordinación con la psicóloga clínica del hospital, a la que liberaba de trabajo con pacientes con cáncer y familiares. Pero desde mayo, el desvío de casos había ido menguando y tampoco disponía de un espacio adecuado en el hospital para atender a pacientes y familiares que demandaban sus servicios, aseguran los afectados. En septiembre dejó de trabajar en el Santa Lucía.

Convenio vigente

«De repente nos dicen que nos va a llevar la psicóloga del hospital. Pero, en mi caso, tampoco he tenido oportunidad de que me vea», según Ana López, quien destacó la «perfecta preparación» de la terapeuta de la asociación para atender los casos oncológicos y también denunció la falta de un lugar adecuado en el hospital para prestar ese servicio con más intimidad. «Cada 14 días, voy dos miércoles seguidos a Oncología. No puedes hablar de tus miedos y de tus angustias en un lugar donde el resto de voluntarios están tomando un café, acompañando a otros familiares o pacientes. Ahora, si te dan una mala noticia cuando vas a la consulta, no tienes cerca a nadie especializado con quien compartirla», lamentó.

Una portavoz de la Gerencia del Área II de Salud negó una merma en el servicio que se presta a los pacientes. Destacó que en la actualidad hay conversaciones abiertas entre la dirección del hospital y la AECC para revisar el protocolo que desarrolla el convenio de colaboración, tras su renovación en enero. Agregó que el servicio de Psicología de la asociación se sigue prestando, «porque no se ha quitado el sitio a nadie» y que, además, la psicóloga clínica del hospital atiende todos los casos que son necesarios con la ayuda de dos residentes. La portavoz informó de una reunión fijada para la próxima semana con el fin de «actualizar el protocolo» y aclarar la situación.