La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del Anfiteatro y el Pabellón de Autopsias. ANTONIO GIL / AGM

El pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena atrae a dos empresas

La estructura a levantar junto al Hospital de Marina estará lista en la primera mitad del año que viene, aunque las visitas comenzarán antes

E. C.

Cartagena

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:03

Comenta

Dos empresas pugnarán por construir el pabellón de visitantes del Anfiteatro Romano. La estructura provisional que dará debido recibimiento a los primeros visitantes a los ... restos romanos estará ubicada en la calle Doctor Fleming, junto al antiguo pabellón de autopsias del antiguo Hospital de Marina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mítica taberna El Garrampón de Murcia cumple 120 años: «Antes entraba la gente a caballo»
  2. 2 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  3. 3 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  4. 4 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  5. 5

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  6. 6

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  7. 7

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  8. 8 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  9. 9

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  10. 10 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena atrae a dos empresas

El pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena atrae a dos empresas