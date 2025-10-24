El pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena atrae a dos empresas

Dos empresas pugnarán por construir el pabellón de visitantes del Anfiteatro Romano. La estructura provisional que dará debido recibimiento a los primeros visitantes a los ... restos romanos estará ubicada en la calle Doctor Fleming, junto al antiguo pabellón de autopsias del antiguo Hospital de Marina.

En la Mesa de Contratación de esta semana se abrieron las dos ofertas, que han sido trasladadas al servicio técnico para que se informe. Una vez que se haya cumplimentado este trámite, en la siguiente reunión del órgano municipal se abrirán las ofertas económicas y se procederá a la adjudicación.

La Junta de Gobierno ya aprobó el pasado julio el gasto necesario. El importe asciende a 373.676,13 euros. El montante total se abonará en dos anualidades. La primera es este año y asciende a 250.000 euros y el resto se abonará el año que viene (123.676 euros)

El objetivo del ejecutivo de Noelia Arroyo, según avanzó ella misma en una entrevista concedida a este diario, es que los primeros visitantes empiecen a disfrutar de este espacio debidamente habilitado para finales de este año. Unas visitas que se realizarán bajo el precepto del 'Abierto por obras', es decir, que los turistas podrán ver la parte ya excavada al mismo tiempo que observan el desarrollo de los trabajos en los sectores pendientes de sacar a la luz.

La nueva fase de las excavaciones, que recibió este año un empujón procedente de los fondos del Ministerio de Cultura, depara un horizonte plagado de importantes hallazgos. Así, como recogió LA VERDAD, no se descarta que aparezcan graderíos completos tras encontrar un muro original de época romana.

El pabellón de visitantes, por su parte, fue presentado el pasado mayo. Pasó el filtro de la Comisión del Plan Especial de Ordenación del Casco Histórico y el de la Consejería de Cultura al encontrarse en un entorno BIC.

Hubo una primera tanda de visitas el año pasado, tras el hallazgo de la fossa bestiaria. El plazo de ejecución del pabellón es de 6 meses y el gobierno municipal estima que podría estar ejecutado en la primera mitad de 2026.

La infraestructura, diseñada por los arquitectos Andrés Cánovas y Nicolás Maruri, se trata de una instalación ligera, cuya cota no sobrepasa la base de piedra del anfiteatro de autopsias para evitar interferencias visuales con los edificios próximos.

El pabellón, según anunció el Consistorio, está concebido como una estructura desmontable, construida principalmente con paneles hidrófugos, madera y elementos metálicos para facilitará su desmantelamiento una vez concluidas las excavaciones. Además, contará con instalaciones adaptadas, como un aseo accesible, área de venta y almacenamiento, y espacios ajardinados.