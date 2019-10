Ortega: «No son tránsfugas si les expulsan de su partido» Diego Ortega. / lv LV CARTAGENA. Jueves, 10 octubre 2019, 02:01

El vicesecretario del PP de Cartagena, Diego Ortega, pidió ayer a la oposición municipal que no se refiera a los ediles de gobierno, que ya no pertenecen al PSOE, como tránsfugas. «Lo son quienes abandonan un partido con el que han llegado a un cargo público, pero no quienes han sido expulsados de él», advirtió. «Tampoco lo es, por ejemplo, un antiguo militante del PP que se va a MC para intentar volver a tener un cargo público», subrayó, en referencia sin nombrarle al concejal localista Enrique Pérez Abellán, que representó al PP en diversas administraciones durante dos décadas.

Diego Ortega subrayó que «el pacto que gobierna Cartagena se creó para impedir que un partido como MC condene a Cartagena a cuatro años de bloqueo y de guerra con todo el mundo».

El dirigente local del PP y concejal del gobierno de coalición indicó que, «si el líder de MC, José López, quiere hacer una limpieza ética en el Ayuntamiento, la única carta que debería firmar es la de su dimisión». Añadió que «su partido es el único liderado por un político que está reprobado por machista y pendiente de una sentencia por agresión».

Para Ortega, «López va a hacer el ridículo mandando cartitas a líderes nacionales, para pedirles que le quiten de en medio a sus rivales políticas». «Movimiento Ciudadano debería dejar de dar consejos éticos a los demás partidos y tendría que ocuparse de sus propios problemas. Uno de ellos es que en el código ético de MC caben el machismo y la violencia física y verbal, que no es un problema pequeño», recalcó.