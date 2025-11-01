Ortega reclama 800.000 euros a la contrata de parques y jardines de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena tiene abiertos dos expedientes sancionadores contra la empresa concesionaria del servicio de Parques y Jardines, Actúa. Así lo confirmó el ... concejal responsable de la gestión de las contratas municipales, Diego Ortega, durante la batería de preguntas que le hizo el edil del PSOE Pedro Contreras durante el último Pleno ordinario. Buscaba conocer si existían expedientes de este tipo contra la empresa, cuántos, si implicaban sanciones y de qué cuantía.

Ortega indicó que estos dos expedientes abiertos responden al «incumplimiento del pliego de cláusulas administrativas, así como a demoras injustificadas en el servicio, entre otras cuestiones. Una por más de 340.000 euros y la otra por más de 470.000». Por lo que el Consistorio reclama hasta 800.000 euros en ambos expedientes sancionadores.

LA VERDAD preguntó a Actúa por estos expedientes. No hubo contestación ni valoración por parte de una empresa que en agosto de 2023 se hizo con el contrato para el mantenimiento de todas las zonas verdes y del arbolado, tanto del centro de la ciudad como de los barrios y diputaciones del interior, con un presupuesto anual de cerca de 7 millones de euros.

Desde el equipo de Gobierno explicaron que «supone un incremento del 55% en el presupuesto que se destinaba a las zonas verdes hasta esa fecha. Cabe recordar que este contrato no se pudo poner en marcha de forma inmediata tras ser propuesto para adjudicación, debido a que otra empresa que se presentó al concurso interpuso un recurso. Tras ser desestimado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos, el Ayuntamiento agilizó la formalización, pero Actúa no pudo comenzar a trabajar hasta enero de 2024.

En un primer momento también se hizo con el lote número dos, que abarcaba las zonas verdes y la jardinería de todas las localidades del litoral, tanto las del Mar Menor como las del poniente del municipio, por importe de 1.840.000 euros. Esta adjudicación sí fue anulada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por lo que tampoco se puso en marcha.

Finalmente, el Ayuntamiento de Cartagena pudo completar la adjudicación para el lote número dos a finales de junio de este año y recayó en la empresa STV por 184.958,63 euros, lo que supuso la culminación del proceso de licitación y adjudicación que llevaba abierto desde mediados de 2023.