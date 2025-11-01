La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un operario de Parques y Jardines corta el césped de uno de los parques con zonas verdes del municipio. AC

Ortega reclama 800.000 euros a la contrata de parques y jardines de Cartagena

El concejal anuncia que ha abierto dos expedientes sancionadores por incumplimiento del convenio y demoras que están sin justificar

Eva Cavas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:53

El Ayuntamiento de Cartagena tiene abiertos dos expedientes sancionadores contra la empresa concesionaria del servicio de Parques y Jardines, Actúa. Así lo confirmó el ... concejal responsable de la gestión de las contratas municipales, Diego Ortega, durante la batería de preguntas que le hizo el edil del PSOE Pedro Contreras durante el último Pleno ordinario. Buscaba conocer si existían expedientes de este tipo contra la empresa, cuántos, si implicaban sanciones y de qué cuantía.

