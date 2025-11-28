La Orquesta Sinfónica de Cartagena y la Coral Discantus clausuran los actos del centenario de La Piedad

C. R. Cartagena Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:23 Comenta Compartir

Los actos con los que este año se ha conmemorado el centenario de la llegada de la Virgen de la Piedad a Cartagena concluirán esta noche con el espectáculo 'Con alma', un concierto sinfónico coral protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Cartagena y Coral Discantus. La iniciativa, organizada por la Agrupación de Portapasos de la Virgen, con la colaboración del Ayuntamiento y diversas entidades del sector artístico, se celebrará en el auditorio El Batel, a las 21:00 horas.

El concejal delegado de Cultura, Nacho Jáudenes, explicó que se trata «de un evento muy especial, en el que «no sólo se conmemorará la llegada de la imagen de José Capuz a nuestro municipio hace un siglo, también se hará un repaso por la historia cultural y social de Cartagena, a través de la música, el teatro, la danza y otras disciplinas artísticas».

Sin duda, un espectáculo «lleno de emoción y sensibilidad, que reúne a diferentes artistas de nuestra cultura y pone en valor el gran talento que tenemos en Cartagena; así como la devoción que provoca la Virgen de la Piedad», aseguró.

Entre los artistas participantes están los actores Raquel Torres, Pedro Segura y Manolo Llamas, el poeta Simón Hernández Aguado, la voz de Maribel Castillo, el integrante de Azul y Negro Joaquín Montoya, el grupo de danza de Carmen Baños y la selección de obras de los músicos Pedro Cánovas e Ibán Huertas.

