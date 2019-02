La ordenanza nueva de ruidos extremará los controles en las Cruces de Mayo La calle Jara, llena de personas, durante las Cruces de Mayo de 2018. / j. m. rodríguez / agm La normativa en trámite excluye esa fiesta de la lista de las que podrán celebrarse sin limitaciones e impone condiciones a sus organizadores EDUARDO RIBELLES Sábado, 16 febrero 2019, 01:08

Las Cruces de Mayo han sido excluidas de la lista de fiestas que tendrán carta blanca para superar el ruido permitido en la nueva normativa municipal. Las quejas vecinales por las molestias sufridas en las celebraciones de los últimos años han surtido efecto, pero solo en parte. Porque, aun así, sus organizadores podrán obtener una «suspensión temporal» de esos umbrales de contaminación sonora. Para conseguirlo será obligatorio presentar un estudio acústico de los lugares en que se desarrolle, pedir la autorización para ello con un mes de antelación y hacer publica toda la información que pidan los vecinos por distintos medios. Además, será obligado instalar limitadores de sonido que permitan a los técnicos municipales tomar decisiones drásticas, si la cosa se desmadra.

La Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, aprobada provisionalmente a principios de este mes por la Junta de Gobierno Local, recibió 369 alegaciones. Entre ellas destacan las emitidas por la patronal comarcal de hostelería, Hostecar, partidaria de una mayor flexibilización de los límites de ruido y de los horarios autorizados para emitirlo, entre otras cosas. También las presentadas por asociaciones vecinales, en especial la Plataforma Sin Ruido, que pide al Ayuntamiento una regulación más estricta. La aprobación de la norma está absolutamente condicionada por lo que diga la oposición, que ya tumbó recientemente la ordenanza del taxi, porque el sector estaba en contra.

De las sugerencias recibidas, 118 (un 32%) fueron admitidas y formarán parte del texto sobre el que se pronunciarán los partidos políticos que forman el Pleno. No estarán en ese documento 193 de ellas (el 51%). Por último, estarán integradas en él, de manera parcial, las restantes 58 (un 16%). Los autores de esas propuestas ya han recibido la contestación, pero no tienen aún el texto definitivo, que todavía puede ser sometido a modificaciones que el Ayuntamiento no ha desvelado.

Sin restricciones

La Semana Santa, la Cabalgata de Reyes, el Carnaval, Carthagineses y Romanos, San Juan, el Corpus y la Virgen de la Caridad, así como las romerías más importantes en barrios y diputaciones, figuran en la lista de celebraciones a las que se aplicará siempre la «suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica». Esa lista queda muy abierta en el caso de las últimas fiestas de las que se habla. No se mencionan celebraciones ni romerías concretas. Lo que no aparece son las Cruces de Mayo.

Sin embargo, el Ayuntamiento no tiene intención de acabar con este evento y solo aboga por controlarla, Así se desprende de la contestación a una propuesta para que se prohiba como fiesta organizada. La respuesta municipal es desestimatoria, señala que permitirá su celebración, pero avisa que la someterá a un mayor control. La razón es que «se trata de una actividad con un elevado impacto acústico, con el formato que se ha venido utilizando en los últimos años», detalla en el escrito remitido esta semana a todos los que alegaron.

Quienes monten una cruz de mayo tendrán que pedir permiso para ello con un mes de antelación, e informar a los vecinos veinte días antes. También dar publicidad a los eventos, con detalles sobre sus consecuencias acústicas y obtener un permiso municipal favorable diez días antes de su celebración. La autorización no podrá ser expedida por un técnico. Deberán ser los políticos los que lo hagan, bien el concejal competente, la Junta de Gobierno o el Pleno Municipal.