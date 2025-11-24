Óptica & Audiología Universitaria inaugura su primer centro en Cartagena La compañía, líder en la distribución y comercialización de productos y servicios especializados en visión y audición, ha realizado una inversión en Cartagena de 420.000€, en un centro que ofrecerá servicios de óptica y audiología. El nuevo centro se sumará a los más de 100 centros propios que la compañía tiene en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Región de Murcia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:00 Compartir

Óptica & Audiología Universitaria, líder en la distribución y comercialización de productos y servicios especializados en visión y audición, continúa con su expansión por España con la inauguración de un nuevo centro en Cartagena, ciudad que la compañía ha seleccionado por ser un enclave estratégico para su crecimiento por el Levante español.

Con una inversión de 420.000 euros, el centro está situado en el casco antiguo de Cartagena, en la calle Puerta de Murcia, 28, esquina con Santa Florentina, y cuenta con un local de 180 m2, donde ofrecerá servicios de óptica y audiología. Se trata del segundo establecimiento de la compañía en la Región de Murcia, y dará trabajo a 6 profesionales.

Ampliar

Esta inauguración forma parte de la estrategia de expansión de Óptica & Audiología Universitaria por el territorio español, consistente en crecer en puntos de venta propios, con el objetivo de consolidar el concepto de proximidad con el cliente. «La misión principal de la compañía es llevar nuestro modelo de negocio, basado en ofrecer las mejores marcas a precios competitivos y el trato cercano y personalizado a los clientes, a aquellas zonas donde hay una mayor demanda de nuestros servicios y, a la vez, contribuir así a la generación de empleo local», afirma Héctor Ibar, director comercial de la empresa.

El nuevo centro ha sido diseñado siguiendo el concepto de punto de venta de la marca, que se caracteriza por ofrecer un amplio espacio de exposición de productos, proporcionando así una experiencia de compra óptima para los clientes. La estética predominante es el color blanco, que refleja la claridad y la excelencia, e incluye materiales con acabados naturales, acordes con la identidad de Óptica & Audiología Universitaria.

Actualmente, Óptica & Audiología Universitaria cuenta con más de 100 centros propios en diversas provincias de España, como Albacete, Almería, Alicante, Baleares, Barcelona, Cádiz, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza. Además, la empresa opera un canal de venta en línea que le permite llegar a clientes de todo el país.

Sobre Óptica & Audiología Universitaria

Fundada en 1992 con la apertura de un centro en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) de Barcelona, Óptica & Audiología Universitaria cuenta con un equipo de más de un millar de trabajadores y con más de 100 centros de óptica y audiología en España, incluyendo el canal de venta online. Actualmente la compañía forma parte del grupo multinacional alemán Fielmann, que adquirió la compañía a finales de 2020.

Ampliar

La compañía ofrece las mejores marcas a los precios más competitivos del mercado, con un enfoque muy claro en el beneficio del cliente y una atención personalizada, para proporcionar un servicio basado en la calidad y la excelencia.