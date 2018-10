La oposición solo ve promesas incumplidas y deseos para el futuro Francisco Espejo, del Partido Popular, escucha la intervención de la alcaldesa. / j. m. rodríguez / agm PP, MC, Cs y Podemos reprochan la falta de autocrítica para reconocer que apenas se ha avanzado en los principales proyectos EDUARDO RIBELLES Jueves, 1 noviembre 2018, 01:53

PP, MC, Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) repitieron ayer, en el tercer pleno municipal celebrado en ocho días, las críticas de los dos anteriores: el de reprobación y el ordinario. Todos coincidieron en que el discurso de Castejón, ayer, estuvo lleno de promesas y buenos deseos para el futuro, edificados sobre las que ya ha incumplido hasta la fecha. El PP indicó que Cartagena «ha perdido cuatro años». MC acusó a la primera edil de causar «efectos devastadores» sobre proyectos que esta formación dejó encarrilados. Ciudadanos le reprochó que base gran parte de su éxito «en el superávit y el ahorro en las cuentas, cuando hay tantas necesidades que cubrir». Por su parte, Cartagena Sí Se Puede la acusó de «continuar con las políticas de derechas», tras romper el acuerdo con MC que la formación morada apoyó por dos veces, tras las elecciones de 2015 y con el cambio en el poder para hacer a Castejón alcaldesa, en 2017.

Precisamente ese acuerdo es el comienzo de todos los males para el portavoz municipal del PP, Francisco Espejo. A su juicio, los problemas que actualmente aquejan a Cartagena se iniciaron «con el pacto de perdedores» que ha dado lugar, a su juicio, «a 1.230 días e un gobierno incapaz que sigue en la queja permanente y no da soluciones a los problemas de los ciudadanos». «El discurso fue electoralista, con promesas que seguro que serán incumplidas y no abordó los problemas de los ciudadanos. Castejón presume de reducir la deuda mientras Cartagena sigue parada, porque ha sido a costa de no gastar en inversiones y mantenimiento del municipio, ni en incentivos fiscales», dijo.

El portavoz municipal de MC, José López, acusó a la primera edil de haber causado unos efectos «devastadores» sobre los proyectos que él dice que dejó encarrilados, con su «inacción, su incapacidad y su servilismo».

Desde Ciudadanos, su portavoz Manuel Padín, consideró que la falta de autocrítica «es un mal comienzo para remontar el vuelo en una Cartagena que no está bien». Puso como ejemplo que Castejón solo dedicó 20 segundos del discurso a la contaminación.

La censura a la falta de atención a «barrios que se caen a pedazos, diputaciones sin servicios, calles sucias, solares abandonados y con ratas, una ciudad a oscuras, proyectos retrasados durante años, vertederos ilegales, instalaciones deportivas inexistentes», centró la intervención de Pilar Marcos, de Cartagena Sí se Puede (Podemos).