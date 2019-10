La oposición quiere al PSOE fuera de las juntas vecinales Una imagen del último Pleno Municipal. / p. sánchez / agm MC, Podemos y Vox piden cambios en las comisiones municipales y que ediles del gobierno entreguen sus actas por el pacto antitransfuguismo LV CARTAGENA Jueves, 10 octubre 2019, 02:02

MC, Unidas Podemos y Vox exigieron ayer la anulación del nombramiento de representantes socialistas propuestos por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, en las juntas vecinales. Estas formaciones citaron el pacto antitransfuguismo para pedir que en estos doce organismos de descentralización territorial no haya ni un vocal designado por los concejales expulsados por el PSOE tras pactar un gobierno a espaldas de su partido. Además, MC envió cartas a las cúpulas de PP y Ciudadanos para advertirles de que sus ediles deben abandonar el Ejecutivo, si quieren cumplir el acuerdo contra los tránsfugas.

«Castejón y los otros cinco ediles deben entregar sus actas, ya que los votantes socialistas no les apoyaron en las urnas para tener a seis concejales no adscritos y, mucho menos, para que llegaran a un acuerdo con las derechas, saltándose todos los procedimientos internos de su partido», aseveró la portavoz de Unidas Podemos, Pilar Marcos. Para ella, la gestora del PSOE debe precipitar la situación con el registro en el Ayuntamiento de la expulsión definitiva de los ediles. Asimismo, Marcos pidió al PP que sea «coherente» con el contenido del pacto antitransfuguismo que firmó en 2006. «No puede compartir el gobierno con los ediles expulsados, ni permitir que representen al Ayuntamiento en otros organismos», indicó. «De Ciudadanos no esperamos nada, porque es un partido que se alimenta de tránsfugas», añadió.

El portavoz municipal de Vox, Gonzalo Abad, exigió «la revisión de la composición de las comisiones de Urbanismo y de Hacienda, dado que la representación del grupo socialista dejará de existir» y también de las juntas vecinales, «cuyos miembros son designados por los grupos municipales».

Desde MC, su portavoz, José López, informó de que ha pedido por carta a los líderes nacionales del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, que «en cumplimiento del pacto antitransfuguismo insten a los ediles de sus partidos en Cartagena a abandonar el gobierno de coalición con los expulsados por el PSOE». «Esta situación perjudica al municipio», añadió.