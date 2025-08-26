La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Agrupación de Granaderos marrajos fue la última en celebrar sus elecciones a presidente. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Once de las 18 agrupaciones marrajas renuevan sus directivas este verano

Cinco procesionistas se estrenan por primera vez en el cargo y otros seis repiten durante cuatro años más

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 26 de agosto 2025, 23:46

Once de las dieciocho agrupaciones de la Cofradía Marraja eligieron a su presidente durante los meses de junio y julio. El último de los procesos electorales fue el 30 de julio, en los Granaderos.

La renovación de cargos se produjo tras la reelección de Francisco Pagán como hermano mayor el pasado 11 de junio. El 7 de julio, Pagán recibió la ratificación de su nombramiento por parte del obispo, José Manuel Lorca Planes. Este paso era sumamente relevante puesto que el hermano mayor es, a su vez, quien debe ratificar a los diferentes presidentes de las agrupaciones. Para presentarse a unas elecciones es preciso contar antes con el visto bueno del capellán de la cofradía.

Todos los presidentes, salvo que renuncien al cargo, ejercerán durante un periodo de cuatro años y pueden nombrar como miembros de su directiva a tantas personas como estimen oportuno. Muy al contrario que el hermano mayor, que tiene un límite de nombramientos para formar parte de su círculo más cercano. Pagán todavía no ha cerrado su directiva, aunque avanza a este diario que será «continuista» y que completará el plantel en septiembre.

Entre los presidentes electos hay cinco que son nuevos y otros seis que repiten en el cargo. Los nuevos son José Luis Sáez por la Agrupación de La Piedad, Ángel Luis Boscadas (La Lanzada), Eduardo Pérez Bódalo (Descendimiento), Enrique Soler (La Agonía) y Francisco Roca (Granaderos). Siguen al frente de sus respectivas agrupaciones Francisco Castillejos (Portapasos de la Virgen Dolorosa), Margarita Carrillo (Estudiantes), María Salud Peñalver (Sábana Santa), Nieves Terry (Santo Sepulcro), Pedro Antonio Hernández (Santa María Magdalena) y Pedro Antonio Pérez (La Soledad).

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  3. 3 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  7. 7

    La nueva tienda del Enrique Roca, un filón para las arcas del Real Murcia
  8. 8

    Un Carlos Alcaraz brillante al servicio barre de la pista a Opelka
  9. 9

    La Región de Murcia se sitúa desde 2021 a la cabeza de la incidencia de salmonelosis en España
  10. 10 Detenido por introducir billetes falsos de 100 euros comprando ropa de marca en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Once de las 18 agrupaciones marrajas renuevan sus directivas este verano

Once de las 18 agrupaciones marrajas renuevan sus directivas este verano