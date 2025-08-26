Once de las 18 agrupaciones marrajas renuevan sus directivas este verano Cinco procesionistas se estrenan por primera vez en el cargo y otros seis repiten durante cuatro años más

Jesús Nicolás Martes, 26 de agosto 2025, 23:46 Comenta Compartir

Once de las dieciocho agrupaciones de la Cofradía Marraja eligieron a su presidente durante los meses de junio y julio. El último de los procesos electorales fue el 30 de julio, en los Granaderos.

La renovación de cargos se produjo tras la reelección de Francisco Pagán como hermano mayor el pasado 11 de junio. El 7 de julio, Pagán recibió la ratificación de su nombramiento por parte del obispo, José Manuel Lorca Planes. Este paso era sumamente relevante puesto que el hermano mayor es, a su vez, quien debe ratificar a los diferentes presidentes de las agrupaciones. Para presentarse a unas elecciones es preciso contar antes con el visto bueno del capellán de la cofradía.

Todos los presidentes, salvo que renuncien al cargo, ejercerán durante un periodo de cuatro años y pueden nombrar como miembros de su directiva a tantas personas como estimen oportuno. Muy al contrario que el hermano mayor, que tiene un límite de nombramientos para formar parte de su círculo más cercano. Pagán todavía no ha cerrado su directiva, aunque avanza a este diario que será «continuista» y que completará el plantel en septiembre.

Entre los presidentes electos hay cinco que son nuevos y otros seis que repiten en el cargo. Los nuevos son José Luis Sáez por la Agrupación de La Piedad, Ángel Luis Boscadas (La Lanzada), Eduardo Pérez Bódalo (Descendimiento), Enrique Soler (La Agonía) y Francisco Roca (Granaderos). Siguen al frente de sus respectivas agrupaciones Francisco Castillejos (Portapasos de la Virgen Dolorosa), Margarita Carrillo (Estudiantes), María Salud Peñalver (Sábana Santa), Nieves Terry (Santo Sepulcro), Pedro Antonio Hernández (Santa María Magdalena) y Pedro Antonio Pérez (La Soledad).

Temas

Cartagena