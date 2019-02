Olivo retoma esta semana el Plan Rambla y tendrá los primeros pisos a finales de 2021

PP y MC exigen ver los papeles y hablar del campamento

PP y MC exigieron, de nuevo, ayer que el Ayuntamiento les dé acceso al expediente del Plan Rambla. El portavoz popular, Francisco Espejo, criticó la «falta de transparencia y el autobombo» de la alcaldesa, Ana Belén Castejón. Y afirmó que, «a la vista de que la ley obliga a abrir una negociación antes de octubre para actualizar el convenio urbanístico, la alcaldesa se apresuró a alcanzar un acuerdo con Tomás Olivo». «Castejón ve que el tiempo en la alcaldía se le acaba y ha vendido como un mérito propio un pacto que, en apariencia, a quien más beneficia es a lo intereses legítimos del promotor», dijo el edil popular. Y añadió que la alcaldesa «actúa con deslealtad hacia los técnicos, al destacar su errores», si bien «en los años del PP se le dijo a este promotor cómo tenía que solucionar los problemas de la urbanización y ahora él asume esas correcciones». Espejo reclamó «claridad» sobre el campamento y sobre el coste de un nuevo recinto festero y del parque. Fuentes de MC dijeron que el Plan Rambla «ha estado tres décadas parado porque el PP de Barreiro confundió el interés del municipio con el suyo propio», y que la reactiación es «un logro más de esta legislatura impulsado» por el exalcalde José López. Agregaron que Castejón no explica «que la Avenida del Cantón seguirá siendo provisional, no aclara el alcance de la terminación o no del polígono 3 y no sabe qué hacer con el campamento».