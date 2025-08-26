Las obras del nuevo cuartel de Los Dolores de Cartagena arrancan con el objetivo de abrir en 2026 La construcción supondrá una inversión de 600.000 euros y a esta le seguirá la edificación de otras dependencias policiales en La Aljorra

Máquinas, este martes, sobre los terrenos donde estará el nuevo cuartel de la Policía Local.

C. R. Martes, 26 de agosto 2025, 23:46

Las obras del nuevo cuartel de la Policía Local en el barrio de Los Dolores ya están marcha. El Ayuntamiento anunció este martes el arranque de los trabajos. El proyecto contará con un presupuesto cercano a 600.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. La previsión es que abra sus puertas a lo largo del año que viene.

El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se está levantando en una parcela municipal situada entre las calles La Vía y Río Narcea –junto al parking disuasorio– y dispondrá de dependencias de atención al público, espacios de trabajo para los agentes y zona de retención de detenidos.

El concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, visitó el terreno y señaló que el solar ya está vallado y preparado para los trabajos. «Hemos empezado ya la obra del futuro cuartel de Los Dolores. Ayer se hizo la tira de cuerda y hoy comienza la obra física en este terreno que ya está listo para la construcción», anunció el edil.

Llorca destacó asimismo que estas obras en Los Dolores arrancan «justo cuando acaba de terminar la obra del cuartel de Cuesta Blanca». Una instalación que, informó, se encuentra ya encarando los últimos preparativos para ponerlo en servicio «en breve», señaló sin avanzar un fecha exacta o aproximada.

Los trabajos de construcción fueron sacados a concurso público el pasado febrero y, en abril, tras la pertinente valoración de ofertas, el Ayuntamiento anunció que los mismos habían sido adjudicados a dos empresas locales, Jumabeda y Talnamadi.

Más allá de las dependencias centrales ubicadas en el Parque de Seguridad (carretera de La Unión), la Policía Local ya cuenta con presencia permanente en Pozo Estrecho, El Algar o Cabo de Palos. En Los Dolores, el cuerpo ya tenía presencia en las dependencias del Castillito.

Plan integral

Las nuevas dependencias de Los Dolores y Cuesta Blanca se enmarcan en el Plan Integral de Seguridad que impulsa el Ayuntamiento. «Son dos instalaciones que forman parte de nuestro plan de seguridad para el municipio, que también incluye una ampliación de la plantilla, la mejora de vehículos, material y comunicaciones, la creación de unidades especializadas», celebró Llorca.

Otra de las medidas que el ejecutivo local está implantando, además de los nuevos cuarteles, es un refuerzo de la videovigilancia en barrios y diputaciones con cámaras IP inalámbricas monitorizadas desde el Parque de Seguridad.

La asignatura pendiente en materia de seguridad está ahora en La Aljorra, donde los vecinos también reclaman unas dependencias policiales. Los residentes de esta diputación, así como los de La Palma y Pozo Estrecho, denuncian escasa presencia de agentes de la Benemérita y del cuerpo municipal. En los pasados meses, La Aljorra alzó la voz de alarma ante los numerosos robos en coches y viviendas, así como el vandalismo en las calles, llegando incluso a organizar patrullas vecinales.

Temas

Cartagena