Dos ciclistas pedalean por la carretera del Espalmador a primera hora de la mañana, junto a la zanja abierta por los obreros. ANTONIO GIL / AGM

Las obras del Espalmador, en Cartagena, avanzan con el soterramiento de las tuberías y el cableado

Los obreros, tras picar el monte, empiezan a cubrir con tierra la zanja abierta a pie de carretera casi 5 meses después de que se reanudaran los trabajos

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 21 de agosto 2025, 01:00

Si bien la ola de calor desaconseja a cualquiera estar faenando a pleno sol, no son pocos los que tienen que aguantar carros y carretas ... en agosto. Jardineros, vendedores ambulantes y, también, obreros. Uno de los puntos de la ciudad donde no paran de verse las máquinas es en el Espalmador. Socorrido punto para darse un aire por la mañana con la fresca, este espacio especialmente transitado por ciclistas volvió a estar tomado por las obras a partir del pasado abril cuando, tras modificar el proyecto, la Autoridad Portuaria decidió retomar los trabajos. Pero lo cierto es que, desde entonces hasta hoy, los avances son poco perceptibles a simple vista. Todavía no se ha empezado a apreciar esa transformación superficial que promete convertir una carretera peligrosa y en malas condiciones en un paseo marítimo al estilo del que ya se implantó entre las baterías de costa que preceden el camino hacia Cala Cortina.

