Las obras del Espalmador, en Cartagena, avanzan con el soterramiento de las tuberías y el cableado

Si bien la ola de calor desaconseja a cualquiera estar faenando a pleno sol, no son pocos los que tienen que aguantar carros y carretas ... en agosto. Jardineros, vendedores ambulantes y, también, obreros. Uno de los puntos de la ciudad donde no paran de verse las máquinas es en el Espalmador. Socorrido punto para darse un aire por la mañana con la fresca, este espacio especialmente transitado por ciclistas volvió a estar tomado por las obras a partir del pasado abril cuando, tras modificar el proyecto, la Autoridad Portuaria decidió retomar los trabajos. Pero lo cierto es que, desde entonces hasta hoy, los avances son poco perceptibles a simple vista. Todavía no se ha empezado a apreciar esa transformación superficial que promete convertir una carretera peligrosa y en malas condiciones en un paseo marítimo al estilo del que ya se implantó entre las baterías de costa que preceden el camino hacia Cala Cortina.

El pasado junio, todavía las máquinas estaban horadando más la ladera del monte Galeras para abrir hueco a todo el acerado, arbolado y carril bici. Este julio, hubo más movimiento de máquinas y apertura de zanjas en todo el recorrido entre el puente de Santa Rosalía -junto a la entrada de Navantia- y el muelle del Carbón. Y este agosto vuelta a tapar la zanja. Así lo pudo constatar LA VERDAD ayer, donde por la mañana se apreciaban movimientos de una pala que iba transportando la tierra amontonada en una explanada ubicada entre las instalaciones abandonadas de la Armada y la propia playa del Espalmador, frecuentada en ese momento por contados bañistas en busca de un remojón discreto y algún que otro pescador aficionado. Todo ello, además, en suelo militar, como así lo indica claramente la cartelería.

Este periódico preguntó a portavoces de la Autoridad Portuaria sobre en qué fase se encuentra la obra y sobre una posible fecha de finalización de la misma. Aunque señalaron que el plazo de ejecución inicial era de 18 meses, rehusaron aventurarse a poner una fecha exacta por si finalmente tienen que prorrogar ese plazo. «Le queda un año», llegaron a apurar las mismas fuentes.

3,7 millones de euros

Los trabajos están siendo llevados a cabo por la constructora alicantina CHM, a la que el Puerto también adjudicó recientemente la segunda remodelación en dos años del entorno de la plaza de Héroes de Cavite. Esta actuación está valorada en poco más de un millón de euros, mientras que la redacción y ejecución de las obras en la carretera del Espalmador se adjudicó en octubre de 2022 por 3.741.004,48 euros, siendo todavía presidenta del organismo portuario Yolanda Muñoz. El objetivo en enero de 2024, antes del parón, era que todo quedara acabado en un año.

Claves del proyecto 1.255 metros lineales. La intervención está centrada en garantizar la seguridad de los viandantes y en poner en valor todo el paisaje natural

Amplitud Contará con aceras de 3 metros de anchura y un carril bici que se unirá al de Espacio Algameca.

Seguridad Se instalan farolas cada 30 metros, se eliminan curvas pronunciadas y se construyen cunetas laterales que ayuden a mejorar el drenaje de la calzada.

Naturaleza y paisaje Soterramiento de postes y cables aéreos y plantación en los flancos de vegetación autóctona y aromática como palmeras, cipreses de Cartagena y tarays.

El proyecto del Espalmador se integra en lo que Ayuntamiento y Autoridad Portuaria han denominado el proyecto 'De faro a faro' para la integración puerto-ciudad. De hecho, esta actuación fue anunciada como una primera fase de un gran proyecto para el Espalmador valorado en 25,4 millones y que fue presentado por Muñoz hace ya tres años, en junio de 2022.

Los cartageneros llevan años soñando con que esta zona albergue una segunda playa urbana que descongestione Cala Cortina. Por el momento, lo que hay, del muelle del Carbón hasta el faro de Navidad -fuera de la zona de obras-, es una carretera estrecha y en mal estado flanqueada en todo su recorrido, literalmente, por residuos de todo tipo. Bolsas de basura, plásticos, cristales y el escombro de alguna obra doméstica se entremezclan entre el denso matorral y los pinos carrascos, incrementando el riesgo de incendio accidental.

El pasado junio quien manifestó sus críticas por los retrasos en las obras fue el portavoz del PSOE local, Manuel Torres. El edil recordó que el Gobierno ya acometió el año pasado el traslado del CATE a La Algameca, como así requirió el Puerto. «Cartagena se merece que se agilice este proyecto», señaló Torres, evidenciando la falta de piscinas públicas en la ciudad y pidiendo que se habilite para el baño la Cola de la Ballena.