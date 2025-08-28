La obra del restaurante del Parque Torres de Cartagena arranca con derribos en la planta superior

Entre las fotos y 'selfies' de los turistas que acuden al Parque Torres para divisar desde la cima del cerro de la Concepción toda la ... bahía de Cartagena, los obreros ya han hecho acto de presencia en antiguo restaurante de la principal zona verde del casco histórico. A las vistas de la ciudad y el mar se ha sumado este mes la de los derribos y demoliciones en la planta superior de este inmueble municipal abandonado durante muchos años. Apenas unos metros de desnivel separan el mirador turístico del forjado de la primera planta.

El inicio de las obras, que todavía no ha sido comunicado por el Ayuntamiento, ha sido discreto. A preguntas de LA VERDAD, portavoces del equipo de gobierno de Noelia Arroyo reconocieron que, entre sus principales preocupaciones, estaba que los trabajos no entraran en conflicto ni con el turismo ni con la actividad cultural que se desarrolla estos días en torno al cercano auditorio Paco Martín. «Se han realizado pequeñas obras compatibles», señalaron fuentes municipales.

La cifra 732.000 euros es la inversión que realizara el Ayuntamiento de Cartagena para recuperar este edificio municipal que permanece abandonado desde 2005, cuando su último concesionario renunció a la explotación alegando la falta de rentabilidad del negocio

La previsión municipal es que este espacio hostelero vuelva a estar abierto a mediados de este próximo año, ya que los trabajos, si no surgen imprevistos, deberían estar terminados en ocho meses. Fue el pasado junio cuando la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena dio luz verde al proyecto con la adjudicación de las obras a la empresa MGM. Esta constructora, radicada en La Aljorra, fue de hecho la única mercantil que presentó una oferta durante la fase de concurso público, según confirmaron fuentes municipales a este periódico.

Los trabajos cuentan con una inversión de 732.000 euros. El tiempo que duren las obras será aprovechado, tal y como anunció el propio Ayuntamiento, para buscar la oferta gastronómica que entiendan más adecuada para este espacio privilegiado por su ubicación y sus vistas.

Nuevo ascensor

En esos ocho meses de obras se acometerá la instalación del ascensor, que resulta imprescindible para garantizar su accesibilidad, así como el cumplimiento de la normativa básica a este respecto, y que permitirá también subir a la parte alta del auditorio Paco Martín.

Según explicaron fuentes municipales, el motivo por el que los trabajos se extenderán tanto radica precisamente en ese elevador imprescindible para mejorar al accesibilidad del conjunto. «El ascensor que debe ser servido tiene un largo plazo de entrega», avisaron. Algo que, no obstante, desde el equipo de gobierno consideran que permitirá al adjudicatario disponer de tiempo de sobra para supervisar los últimos detalles de la obra y que estos se ajusten al proyecto que tiene en mente el Consistorio.

Enfocados también en mejorar de forma sustancial la accesibilidad del parque, el Consistorio ya finalizó los trabajos para adecuar los itinerarios peatonales desde el casco histórico, que comenzaron en septiembre del pasado año y que supusieron una inversión de 363.630 euros procedentes de fondos europeos.

Según el proyecto municipal, la actuación en el antiguo restaurante se efectuará sobre una superficie de 748 metros cuadrados, que estarán distribuidos en dos plantas. En la primera de ellas, de algo más de 400 metros, la intervención se centrará en habilitar una sala cubierta, el voladizo, la terraza, las jardineras, el ascensor y la pasarela. En la planta superior, de 341,30 metros cuadrados, estará una terraza, escalera, elevador, ascensor y pasarela, combinando nuevas construcciones con reformas de estructuras anteriores que aseguren la funcionalidad, accesibilidad y el respeto por el entorno que las rodea.

El edificio en el que se va a habilitar el restaurante lo ocupaba hace dos décadas una cafetería que terminó cerrando sus puertas inesperadamente en el año 2005. Desde entonces, este espacio ha sufrido una importante degradación que amenazaba incluso la estabilidad del inmueble, que incluso ha sido objeto de actos vandálicos en reiteradas ocasiones.

El Ayuntamiento licitará la concesión del edificio durante este septiembre

Una vez el edificio esté completamente rehabilitado, el trabajo al completo no estará hecho. Después es el Ayuntamiento el que debe buscar al empresario que esté dispuesto a tomar las riendas de este negocio en régimen de concesión.

En lo referente a la futura explotación privada del restaurante, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ya declaró el pasado junio que «queremos que este restaurante sea un referente culinario, un lugar único con vistas excepcionales que ayude a consolidar nuestra ciudad como destino cultural y gastronómico».

Con este objetivo en mente, la primera edil aseguró que los técnicos municipales ya estaban trabajando en la elaboración de un pliego que garantice que la explotación del restaurante se realice mediante un proyecto gastronómico de calidad.

A este respecto, portavoces del ejecutivo local informaron a LA VERDAD que los trabajos en los despachos continúan. «En este momento se está elaborando por parte de los servicios técnicos el pliego para la concesión de la explotación del futuro restaurante», señalaron.

No obstante, las mismas fuentes resaltaron que «los técnicos están contando con el asesoramiento de cocineros de prestigio porque las instrucciones de la alcaldesa es que se selecciones un proyecto gastronómico de calidad para ese lugar emblemático».

Sobre cuando prevén iniciar el concurso para buscar a esa futura empresa explotadora, manifestaron que «la previsión es licitar dentro del mes de septiembre».