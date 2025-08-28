La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios turistas toman fotógrafías del puerto desde lo alto del Parque Torres; a la derecha, obras en el antiguo restaurante. PABLO SÁNCHEZ / AGM

La obra del restaurante del Parque Torres de Cartagena arranca con derribos en la planta superior

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que se prevé que el recinto pueda abrir sus puertas a mitad del año que viene

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:23

Entre las fotos y 'selfies' de los turistas que acuden al Parque Torres para divisar desde la cima del cerro de la Concepción toda la ... bahía de Cartagena, los obreros ya han hecho acto de presencia en antiguo restaurante de la principal zona verde del casco histórico. A las vistas de la ciudad y el mar se ha sumado este mes la de los derribos y demoliciones en la planta superior de este inmueble municipal abandonado durante muchos años. Apenas unos metros de desnivel separan el mirador turístico del forjado de la primera planta.

