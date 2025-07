El nuevo muelle de Santa Lucía en Cartagena contará con una nueva cafetería y recreará el antiguo varadero

Jesús Nicolás Martes, 8 de julio 2025, 17:24 Comenta Compartir

La apertura de zonas que antes estaban restringidas al uso portuario continuará en los próximos años por el barrio Santa Lucía. Mientras la Autoridad Portuaria continúa las obras de su nueva sede administrativa donde estaba el edificio de talleres, los técnicos de la casa han estado avanzando en lo que será la nueva imagen de este icónico muelle por donde, según se cuenta, hizo entrada el apóstol Santiago en la Península Ibérica. El proyecto, presentado este martes, contempla, entre otras novedades, una reurbanización del entorno en clave verde y cambios de ubicaciones en algunos elementos tan reconocibles para los cartageneros como el barco remolcador. También llegará la esperada exposición pública de la vela del submarino S-73 'Mistral'.

La institución presidida por Pedro Pablo Hernández ha planificado una intervención que diversificará los usos del espacio y, además, abrirá al ciudadano la primera línea de mar. Esto se conseguirá, en el segundo caso, habilitando dos gradas a modo de miradores en el muelle de talleres, y en el primer caso, con la implantación de una nueva zona de juegos infantiles y una cafetería que se explotará en régimen de concesión.

Ampliar Vista de uno de los dos miradores que se ubicarán junto a la nueva sede administrativa de la Autoridad Portuaria en Santa Lucía. APC

Los dos nuevos miradores estarán ubicados en el fondo del muelle y en el extremo del mismo. Este último estará en un punto en el que el cantil se eleva cerca de cuatro metros ofreciendo una vista privilegiada de la bahía en dirección suroeste, es decir, mirando al Espalmador, Galeras, Fajardo y el faro de Navidad.

El nuevo establecimiento hostelero, por su parte, será una instalación de nueva construcción adosada al edificio del antiguo varadero. En este punto el proyecto conecta con su parte más enfocada en reconstruir la historia y esencia de Santa Lucía como barrio marinero por excelencia de Cartagena. Y es que el edificio será intervenido para retirarle el enfoscado presente y dejar a la vista los muros de piedra originales.

Ampliar Antiguo edificio del varadero y nueva cafetería adosada. APC

Rampa de varada

La actuación de recreación histórica no termina ahí. Los técnicos de la Autoridad Portuaria también han previsto volver a reconstruir tal cual el antiguo varadero con su rampa. Esto se hará en base a unas fotografías de archivo datadas en 1910, en las cuáles los técnicos portuarios, en estrecha colaboración con Santa Cruz Arquitectos -adjudicatarios de la redacción de este proyecto-, se han fijado para que la recreación sea lo más fidedigna posible.

Arriba, vista aérea del espacio donde se recreará al antiguo varadero con su rampa y edificio. Abajo a la izquierda, espacios ajardinados en torno al antiguo inmueble. Abajo a la derecha, estado actual del barco remolcador en su ubicación actual junto a la cuesta del Batel. APC/ Pablo Sánchez

Hernández, de hecho, destacó que Santa Lucía se convertirá en «un museo al aire libre». Un espacio que hasta ahora solo contaba con dos piezas reseñables en su colección, la estatua de Santiago y el mural de Luzzy y Navarro que representa la llegada del apóstol a la ciudad, y al que ahora se sumará ese conjunto del antiguo varadero, en cuyo edificio se instalará la maquinaria original y el barco remolcador que hoy luce junto a la rotonda situada frente a la pescadería de Santa Lucía, entre la cuesta del Batel y el muelle de Alfonso XII.

La actuación, de hecho, se prolonga hasta este punto clave en la red viaria de la ciudad, pues en el sitio donde hoy está el viejo remolcador -en una condiciones de conservación ciertamente mejorables- estará, una vez ejecutado el proyecto, la vela del 'Mistral'. En línea con lo que reclamaba la Asociación Cartagena Ciudad de Submarinos, propietaria de este bien, se hará una recreación acorde que realce la monumentalidad de este hito del arma submarina española.

La vela del S-73 estará ubicada sobre una fuente que tendrá la forma y silueta del sumergible, la cual, junto a los chorros de agua, tratará de emular el momento en el que el 'Mistral' está emergiendo a la superficie. La vela, cabe recordar, fue cedida por la empresa Hermanos Inglés a la mencionada asociación en el curso de los trabajos de desguace del sumergible de la Armada. La futura ubicación del submarino se había guardado hasta ahora con especial secretismo, rechazándose incluso una moción en pleno que proponía ubicarla en alguna rotonda. Cosa que fue descartada, según indicó el concejal Diego Ortega, porque la Comunidad Autónoma entendía que era un elemento que podía distraer a los conductores y provocar accidentes.

Arriba, nueva ubicación del 'Mistral' junto a la rotonda de la pescadería y la cuesta del Batel. Abajo a la derecha, la vela del submarino, durante su desguace. APC/ Pablo Sánchez

Pavimento drenante

Todo este conjunto de actuaciones estará acompañado, además, de un nuevo pavimento drenante, esto es, que evitará que el agua de lluvia llegue a los muelles cargada de suciedad. El material, en este sentido, limitará los arrastres y con ello el vertido de escorrentías contaminantes a la bahía. Asimismo, para separar a peatones de ciclistas, los técnicos han estimado recomendable establecer un parterre de separación entre la acera y el carril bici existente.

Ampliar Nueva zona de juegos infantiles. APC

La parte más verde vendrá estrictamente por el arbolado. En concreto, se pretende incrementar la masa vegetal con 500 nuevos árboles. Según señalaron, del total del ámbito de actuación del proyecto -unos 24.000 metros cuadrados-, el 70% serán jardines abiertos al ocio y esparcimiento público del que se beneficiarán fundamentalmente los barrios de Santa Lucía, Los Mateos y Lo Campano, extendiendo así la superficie de dominio portuario accesible al ciudadano tantos años después de que el muelle de Alfonso XII se abriera a la actividad turística y hostelera.

Un año y medio de obras

Esta nueva inversión, que se enmarca dentro de la fase II del denominado proyecto 'Plaza Mayor' de la expresidenta portuaria Yolanda Muñoz, se ha cifrado en 7,5 millones de euros. Las obras saldrán a licitación «después del verano», afirmó Pedro Pablo Hernández, quien también detalló que el plazo de ejecución será de 18 meses. Un año y medio de trabajos por tanto que podrían estar concluidos para 2027 si no surgen problemas en el curso de la licitación o de las propias obras que obliguen a estirar los tiempos.

A la presentación en la Sala de Recepciones del Palacio Consistorial acudieron, no solo el presidente de la Autoridad Portuaria, sino también la delegada del Gobierno, Mariola Guevara (PSOE), y la alcaldesa, Noelia Arroyo (PP), quienes se turnaron a la hora de tomar la palabra para ensalzar las bondades del proyecto y apuntarse un tanto para sus respectivas instituciones. Mientras Arroyo presumió de comunión entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, Guevara destacó la labor de «supervisión y coordinación» de Puertos del Estado y del Ministerio de Transportes.

Ampliar El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante la presentación de este martes. Pablo Sánchez/AGM

En la sala también estuvieron presentes el presidente de la Junta Municipal de Santa Lucía, el exconcejal socialista José Manuel Torres Paisal, así como el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, David García. Torres Paisal aprovechó la rueda de prensa para expresar su preocupación por el desagüe de las escorrentías por la rambla del Hondón.

Sin zona de baño

Por su parte, García manifestó que echaba en falta que el proyecto incluyera una zona de baño acotada, así como evidenció que el proyecto solo contemplaba actuar sobre una acera del paseo del Muelle, en concreto la que cae del lado del dominio portuario. En este sentido, pidió al Ayuntamiento que actúe sobre la otra acera para que haya una uniformidad de estilos.

Lo que es seguro es que, si bien la inversión corre a cargo de la Autoridad Portuaria, el mantenimiento, una vez terminado el proyecto, será competencia del Consistorio, que asumirá las tareas de limpieza viaria y cuidado de las zonas verdes con su consecuente coste para las arcas municipales.

Asimismo, el presidente de la Asociación Cartagena Ciudad de Submarinos, Augusto Prego, sugirió que, junto a la fuente donde se ubicará el S-73, se coloque un mástil y una bandera para simbolizar el fuerte vínculo que esta unidad de la Armada tenía con el barrio de Santa Lucía.

Mudanza al Espalmador

Por otra parte, Pedro Pablo Hernández aclaró a los medios de comunicación que la actuación no tendrá efecto sobre los servicios que tienen sede en el entorno más inmediato al ámbito de actuación, como pueden ser Cruz Roja o la Guardia Civil. El presidente de la Autoridad Portuaria indicó que estos colectivos no se verán afectados y que podrán continuar amarrando sus barcos en el muelle de talleres mientras no se avance en la transformación del entorno del Espalmador, donde dijo que está previsto construir un edificio que dé nuevo cobijo a estas instituciones.

Ampliar Estado actual del área de actuación, inmerso actualmente en plenas obras de construcción de la nueva sede administrativa de la Autoridad Portuaria. Pablo Sánchez/AGM

Sobre el estado de las obras del nuevo edificio administrativo de la Autoridad Portuaria que ya se construye en Santa Lucía, Hernández informó a preguntas de LA VERDAD que los trabajos ya han superado -para regocijo de los vecinos- su parte más ruidosa con el derribo de los antiguos talleres y la conclusión de la cimentación, que ha requerido de un sistema de pilotaje que garantice la estabilidad del edificio, ya que se ubica en terrenos ganados al mar. A partir de ahora, señaló, se procederá a levantar la estructura y los forjados. La intención, señaló Hernández, es que la construcción del edificio y la reurbanización de su entorno acaben al mismo tiempo.

Temas

Cartagena