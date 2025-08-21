La nueva federación vecinal de Cartagena pide al Consistorio más agilidad en el pago de las subvenciones

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral (Favecip) denunció este jueves el retraso en el pago de las subvenciones que el Ayuntamiento concede a las asociaciones de vecinos, tanto las destinadas al alquiler de locales como las que se otorgan por concurrencia competitiva para financiar actividades.

Según Favecip, en la práctica los abonos no se efectúan hasta el 31 de diciembre, una vez concluido el ejercicio, lo que obliga a las asociaciones a adelantar los costes con recursos propios o incluso con financiación bancaria. Esta situación, advierten, genera serias dificultades económicas a entidades con presupuestos ajustados y que, en muchos casos, deben recurrir al esfuerzo personal de sus directivas para evitar conflictos con los arrendadores.

La federación recuerda que el pasado 3 de julio el Ayuntamiento anunció una convocatoria de 199.000 euros para gastos de funcionamiento y 45.000 euros adicionales para otros fines, y que los convenios se firmaron el 18 de julio. Sin embargo, critican que, a día de hoy, los pagos siguen sin hacerse efectivos.

Ante esta situación, Favecip reclama al Consistorio un modelo de gestión que permita adelantar los pagos y que estudie incluso un sistema de abono directo a los propietarios de los locales.

Por su parte, fuentes municipales señalaron que el retraso es debido a que no todas las asociaciones son capaces de justificar los gastos con la misma celeridad. En este sentido, señalan que, en tanto no pueden convocar la ayudas del año siguiente hasta no haber cerrado el anterior ejercicio y para que ninguna asociación tenga que devolver el dinero por no poder justificarlo, alargan los plazos todo lo posible.

Señalan además que el Ayuntamiento hace una labor de asesoramiento y acompañamiento a las asociaciones con el papeleo y descartan cambiar las bases de las convocatorias.

