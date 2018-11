Una nueva asociación vecinal exige limpieza y mejoras en la Alameda Juan Francisco Saura, en el centro, con los vocales Ginés Zapata (i) y Carlos Martínez. / j. m. rodríguez / agm Los socios quieren una reforma integral de la avenida para dotarla de mejores bancos, reponer arbolado y favorecer el tránsito peatonal EDUARDO RIBELLES Lunes, 5 noviembre 2018, 08:37

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca acaba de reconocer y admitir a una nueva asociación que pretende agrupar a los residentes de la Alameda de San Antón, la Plaza de España y sus aledaños. Su primer objetivo es luchar por que la reforma prevista en la gran avenida, que pronto acumulará dos años de retraso, se haga realidad.

El presidente, Juan Francisco Saura, y Carlos Martínez, uno de sus vocales, subrayaron que es «penoso que la calle más importante de la ciudad por tráfico y número de residentes tenga el asfalto, el bulevar central, el mobiliario urbano y el arbolado en este estado».

PRINCIPALES PETICIONES Limpieza La asociación pide una limpieza en profundidad de la sociedad que las máquinas que pasan a diario no elimina. Palmeras Los ejemplares que han desaparecido, a ambos lado de las calzadas, deben ser recuperados, según los vecinos Movilidad Solicitan que los peatones tengan mayor prioridad en su tránsito por el bulevar y los pasos de cebra que lo unen.

El colectivo fue creado hace dos años, pero ha sido después del verano cuando se ha reactivado y ha sido admitido en la Federación. Uno de los motivos es la demora de la adecuación de la Alameda. El proyecto data del último año del gobierno municipal de Pilar Barreiro y no solo incluía asfaltar, sino también introducir mejoras para el tráfico con la propuesta de sendas rotondas en los cruces con las avenidas Reina Victoria y Trafalgar.

Errores en la planificación anularon aquella reforma y el plan más modesto de reasfaltar este año la calzada tampoco ha salido adelante porque los presupuestos municipales fueron aprobados tarde y hubo que incluir en ellos partidas para Personal que no estaban inicialmente previstas.

«No es solo que el asfalto esté mal, es que no se remedia la suciedad de las aceras con un ennegrecido que las máquinas de limpieza no quitan. Se han caído palmeras en las aceras laterales que no se reponen y los bancos son muy viejos», apuntó Juan Francisco Saura.

Más allá del lavado de cara que el Ayuntamiento le dará al bulevar central, los vecinos quieren que se haga realidad el plan de mejorar la movilidad para los peatones que implica darles mayor prioridad de paso por el eje central, incluidos los pasos de cebra que unen el bulevar. Sería la plasmación de un proyecto que hizo la Concejalía de Infraestructuras y que se encuentra en un cajón. «Eso sería especialmente bueno en el cruce con Reina Victoria y Soldado Rosique», explicó Saura.

También hay algunas quejas por el ruido que generan algunos de los bares de la calle.

Búsqueda de financiación

La asociación intenta consolidar no solo sus peticiones sino también su existencia con la búsqueda de financiación. Por eso busca socios dispuestos a pagar una cuota de dos euros al mes. También tiene lotería de Navidad, que se puede conseguir poniéndose en contacto con ellos en el edificio del número 5 de la Alameda de San Antón.

Las peticiones de este colectivo trascienden a esta calle. Una de ellas, la reforma de la calle Menéndez Pelayo, que une la calle Real con la Plaza de España, ha puesto de manifiesto un problema. El plan previsto era ensanchar ambas aceras, y cambiar las baldosas, que están muy deterioradas, pero eso reduce la calzada hasta un límite que obliga a eliminar uno de los carriles de salida hacia la glorieta. Por eso, el Ayuntamiento ha decido reconsiderar la idea.