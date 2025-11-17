Norman Reedus, actor de 'The Walking Dead', rueda en Cartagena la cuarta temporada de un 'spin-off' La serie de terror y zombies se traslada a la ciudad porturia para rodar escenas de esta serie derivada

Cartagena está protegida ante la llegada de zombies con la presencia de Norman Reedus, actor que interpreta a Daryl Dixon en la serie de 'The Walking Dead'. El estadounidense estuvo paseando y cenando por las calles de la ciudad portuaria durante este fin de semana. El motivo de su estancia fue el rodaje de varias escenas de la cuarta temporada del 'spin-off' sobre Daryl Dixon. El conjunto de productores ejecutivos de esta serie postapocalíptica decidió que las localizaciones de El Portús y Escombreras fueran escenarios de varios capítulos.

Norman Reedus presenció los lugares más emblemáticos de Cartagena, degustó de la gastronomía local y disfrutó de la noche en la calle Cuatro Santos, concretamente en La Caja. Así sorprendió a sus fans mientras caminaba y aprovecharon la situación para inmortalizar el momento con el famoso actor. El estadounidense ha ganado cinco galardones, cuatro de ellos gracias a 'The Walking Dead', ha estado nominado a seis premios distintos y lleva desde 1997 apareciendo en la gran pantalla.

Este 'spin-off', dedicado exclusivamente a Daryl Dixon (Norman Reedus), cuenta con tres temporadas y 19 capítulos en total, pero, como hemos contado, se está grabando una cuarta. La primera temporada se estrenó el 10 de septiembre de 2023 y constó de seis episodios. La segunda está disponible desde el 29 de septiembre de 2024. Mientras que la tercera empezó a verse desde el 7 de septiembre de 2025. Por lo tanto, la cuarta temporada, que aún no tiene día de estreno confirmada, rondará las fechas de las demás. Además, esta será la última temporada de esta serie derivada.

La Región de Murcia se ha convertido en un gran escenario para los directores de cine. El pasado martes 4 de noviembre convirtieron el entorno de la plaza de la Cruz y la calle Trapería en Budapest, capital de Hungría, con el objetivo de rodar una escena de la película 'F.A.S.T.'. Asimismo, el pasado 3 de noviembre, en el desierto de Abanilla, en Mahoya, se rodó otra secuencia de esta misma película. Además, en septiembre, varios escenarios de Cartagena y San Javier fueron protagonistas de algunas escenas de la tercera temporada de 'El Inmortal', que se estrenará en 2026 en Movistar Plus+.