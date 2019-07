La nómina de asesores de los grupos políticos se eleva a 25 profesionales

Supervisan las competencias para evitar roces

La delimitación de las competencias de gobierno ha sufrido un contratiempo que no ha permitido asignarlas todavía con exactitud. Según fuentes cercanas al Ejecutivo local, no ha quedado claro hasta dónde llegan las atribuciones del edil socialista Juan Pedro Torralba al frente del área de Vía Pública. En el PSOE consideran que le corresponde encargarse de las tareas de mantenimiento de calles y plazas y de las de señalización vertical y horizontal. En el PP no lo ven tan claro y estiman que gran parte de eso corresponde a la edil de Infraestructuras, la popular María Casajús. Los técnicos preparan un nuevo decreto de delegación de competencias que lo concrete. «Aclararemos hasta quién pone las tapas de las alcantarillas», indicó un asesor.