Noelia Arroyo: «La unidad de Hemodinámica 24 horas está en mi programa y seguirá estando» Arroyo ha explicado que el presidente regional, Fernando López Miras, «entiende esta necesidad y pondrán marcha la medida en la próxima legislatura» LA VERDAD Sábado, 4 mayo 2019, 15:24

La candidata del PP a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dicho esta mañana que la apertura 24 horas de la unidad de Hemodinámica forma parte de su programa de gobierno, porque representa un avance para los servicios de la sanidad pública para el municipio y para la comarca.

«La apertura 24 horas de la unidad de Hemodinámica está en mi programa de gobierno y seguirá estando. He estudiado el problema en profundidad con los especialistas y es cierto que para ellos una atención temprana en la UCI móvil cumple con las necesidades de ese servicio. Pero nadie me ha explicado por qué si la unidad está abierta un lunes no es bueno también que esté abierta un domingo. Las crisis cardíacas no entienden de noches ni de fines de semana, por tanto, creo que debemos dar este servicio todos los días», ha subrayado.

Arroyo ha explicado que el presidente regional, Fernando López Miras, «entiende esta necesidad y pondrán marcha la medida en la próxima legislatura». También ha defendido la candidata que asuntos tan sensibles como los que se refieren a la salud de las personas deben abordarse desde la moderación y no pueden convertirse en arma arrojadiza entre rivales políticos.

El Gorguel

La candidata, que ha hecho estas declaraciones tras la presentación del documento 'Cartagena, ciudad abierta', ha reiterado a preguntas de los periodistas su compromiso con el proyecto de El Gorguel.

«Nosotros siempre hemos defendido el proyecto de El Gorguel junto a los empresarios. Desde el gobierno de la región se ha pedido al gobierno de España que los declare proyecto estratégico para darle un mayor impulso. Eso no lo convierte en incompatible con otros proyectos, pero nosotros seguimos defendiendo El Gorguel», ha concluido.