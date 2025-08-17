La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ame Molin, Jorge Blass, Alex Gilabert y Alejandro Sandes. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Paasarela de domingo

Noche mágica frente al mar

Ángela de la LLana

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:57

La ilusión, la imaginación y la capacidad de sorprendernos es algo que el ser humano no debe de perder. La magia nos transporta a un ... mundo donde todo es posible y donde los sueños se materializan. Participar y sentir desde nuestros asientos nos permite viajar a un lugar nunca imaginado.

