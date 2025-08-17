Noche mágica frente al mar

La ilusión, la imaginación y la capacidad de sorprendernos es algo que el ser humano no debe de perder. La magia nos transporta a un ... mundo donde todo es posible y donde los sueños se materializan. Participar y sentir desde nuestros asientos nos permite viajar a un lugar nunca imaginado.

El pasado miércoles los espectadores que acudieron al Auditorio Paco Martín, en el Parque Torres, vivieron una noche mágica sin precedentes de la mano de uno de los magos más reconocidos y prestigiosos del panorama nacional: Jorge Blass. El ilusionista fue el encargado de inaugurar de forma brillante la quinta edición de Noches de Sal, el ciclo que organiza el Ayuntamiento y que traerá a la ciudad a importantes figuras del espectáculo hasta el próximo 24 de agosto.

Un lujo tener en Cartagena a un mago que está dejando una importante «huella en la historia de la magia». Así lo confirma su extenso currículo, además de los miembros de su equipo: Ame Molin, Alex Gilabert y Alejandro Sandes. Ellos calificaron de «brutal» la experiencia de trabajar a su lado, «es nuestro ídolo y una gran inspiración».

Poco antes de comenzar un espectáculo brillante y muy ameno, Jorge Blass explicaba a LA VERDAD lo mucho que le gusta la ciudad de Cartagena, a la que ha venido a actuar en varias ocasiones. «¡Este auditorio es una belleza!», comentaba mientras contaba con ilusión su trayectoria cuajada de premios.

Abel Magia, que llegó al auditorio acompañado de Belén Abellán, y de su madre, Elvira Bernabeu, confirmó que Blass es «una eminencia, de lo mejor que tenemos en España». El artista cartagenero comió en el Licor 43 con Jorge y, como buen anfitrión, le enseñó a preparar el asiático.

La actuación nos dejó una hora intensa en la que el espectador fue el principal protagonista de un espectáculo muy dinámico, interactivo y visual en el que se unió una combinación única de tradición y vanguardia.

Asistentes como José Ruiz, José Antonio Yagüe, María Luisa Martínez, Ana Vidal Paula García, Ana Godínez y Laura Mateo reconocían que les gustaba mucho la magia y por ello se habían animado a asistir a un espectáculo que no les defraudó.

Entre el público, muchas personas llegadas de distintos lugares de la Región de Murcia, que no dudaron en desplazarse a Cartagena para conocer de cerca a un ilusionista de fama internacional que es «reconocido por su estilo innovador y su capacidad para sorprender». Es el caso de Gina Pernías y Daniel Narváez.

Muchas familias llevaron a sus hijos a ver el espectáculo, como la formada por Aníbal, Alejandro Fernández y Vanessa Navarro. «Nos encanta este mago y no hemos dudado en venir a verle», señaló el pequeño de la familia, que se mostraba «encantado».

Muy galardonado

Jorge Blass se ganó a los espectadores con una simpatía y una sencillez propia de los grandes artistas. Consiguió levantar emociones y despertar curiosidad. El madrileño tiene en su haber galardones como la Varita Mágica de Oro en Mónaco, que se la entregó el príncipe Rainiero, el prestigioso premio Stage Magician of The Year, y ha actuado en escenarios de todo el mundo junto a figuras como Juan Tamariz y David Copperfield.

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cartagena, Francisca Martínez Sotomayor, explicó que su «concejalía ha organizado el ciclo Noches de Sal para completar la temporada al terminar La Mar de Músicas y poder ofrecer espectáculos durante el mes de agosto».

El ciclo en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, que este año cumple su quinta edición, trae a Cartagena a artistas como los Hermanos Aragón, Miguel Campello, Marina Reche, Melody, la compañía Belter Souls, José Mercé y el humor de Grison, que pondrá el cierre.