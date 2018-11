Noche de jazz y emociones en el Soldadito

Tributo a Stephane Grappelli, el violinista de jazz de los años 30 considerado por la critica como el mejor de todos los tiempos. Pero también a Paco Martín, el mejor gestor cultural que ha tenido Cartagena y que desde hace 38 años ha sido el responsable de organizar el Cartagena Jazz Festival.

El pasado jueves, en el entorno único que ofrece la cafetería El Soldadito de Plomo, se celebró un concierto muy cálido y cercano, dentro de la sección 'Off' del festival, a cargo de Swing Trío, un grupo especializado en gipsy jazz y jazz manouche, que rindió tributo a uno de los grandes de la música.

Con el público sentado junto a lo músicos, de ahí la enorme cercanía que se palpó durante el concierto, en un escenario improvisado en cuyo fondo destacaba un cartel anunciador con la imagen de Paco Martín, Raúl Márquez, Gerardo Ramos y Javier Sánchez deleitaron a los espectadores con un jazz alegre y enérgico que dejó patente la admiración que el trío siente por uno de los maestros relevantes de la historia del jazz: Grappelli.

Nostalgia por Paco Martín

El concejal de Cultura, David Martínez, y el nuevo director del Cartagena Jazz Festival, José Luis Cegarra, comentaron la buena marcha de un certamen que se celebra con mucha «nostalgia», después de que el pasado mes de agosto falleciera su 'alma máter', Paco Martín. Todos recuerdan que esta edición, cuya imagen es una foto de Martín saludando con un sombrero, la dejó organizada poco antes de fallecer. Tony Peña, destacó también el trabajo que realizó «dejándonos un festival con una magnifica programación».

Los asistentes, muchos de ellos jóvenes extranjeros que cursan un máster en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT ), escucharon algunos de los temas que Grappelli interpretó al lado del Hot Club de France, de Django Reinhardt, clásicos reconocibles como 'I Get a Kick out of You', 'As Time Goes By' y algunas piezas que compuso para films como 'Les Valseuses', de Bertrand Blier. Incluso hicieron variaciones en modo swing del Concierto de Bach para dos violines y orquesta.

Fue una noche en la que asistentes como José Cortez, Lucía Puchades, Javier Posadas, Yolanda Guillamón, Manuel Alcaide, Laura Reuss, Andrea Gioia, Joanna y Matgorzata Rozmus e Iván Terrero, disfrutaron de un concierto gratuito y muy 'atrayente'. El promotor musical Daniel Moncho destacó la importancia de que «la música le llegue a todo el mundo». En su opinión «este tipo de eventos son una buena prueba de ello».

Antonia Campos, José Luis Vázquez y Miguel Cos, fueron algunas de las personas que se desplazaron a escuchar al trío desde la costa. «Nos gusta mucho la música y creemos que deberían de haber más ofertas culturales», señalaron.

El violín, la guitarra y el contrabajo de los tres músicos madrileños, se complementaron de forma magistral para ofrecer un gran concierto, en el que destacaron temas como Casablanca. Paseando entre el público, el violinista tocaba con un gesto de cercanía que fue muy aplaudido por Juan Sánchez, Chiara Román, Laura Logidice y Michela Palmieri.

Entrañables recuerdos

No faltaron a la cita Rebeca Zuazo, José Pedro Cegarra, Miguel Ángel Victoria, Luis Guerrero, Ernesto Eulogio, Carmen Marchena, Salvador González, María Jesús Izquierdo, María José Fernández y Carmen Íñiguez. Estas últimas comentaban al finalizar el concierto que la noche les había traído recuerdos muy entrañables, de aquellos años de música en locales históricos como El Arlequín.

Buen jazz, buena armonía y buenos augurios para un festival que siempre conservará la esencia de alguien que ya forma parte de la historia de la ciudad, el gestor que nos dejó festivales como el de jazz y La Mar de Músicas.