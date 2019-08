«La noche electoral noté, detrás de mí, el aliento de los colmillos» de «leones» y «hienas»

«Yo, habiendo sacado 60.000 votos más, cuatro diputados más, habiendo igualado, o incluso superado, en el conjunto del regional en votos al municipal, cosa que no había ocurrido en la Región en los últimos veinte años, si llego a sacar 700 votos menos, un voto menos que el Partido Popular, yo estaría en tela de juicio ahora y tendría a los leones encima mía. Con 700 votos menos. El PP habría sacado 17 diputados, yo habría sacado 16. Y tendría a los leones». Hablando también de «hienas», Diego Conesa explicó a la concejal de Cartagena Irene Ruiz que en política lo que cuenta al final son «los resultados». Y, además de apuntar que en Cartagena la situación sería otra si se hubiera cumplido la expectativa de sacar 8 concejales y no 6, citó su propia experiencia en la noche electoral del 26 de mayo, cuando no estaba clara su victoria en las elecciones autonómicas: «Con unos resultados que son la pera, me refiero comparativamente con lo que había habido, yo, a mis espaldas, la noche electoral, alrededor mío, yo saco 700 votos menos y noto el aliento de los colmillos detrás mía. Lo que pasa es que yo no lo exteriorizo».