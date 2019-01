Los Nietos está en venta

«Me desperté con el cuchillo jamonero en el cuello; mi hermano casi me mata»

«Noté una punzada en el cuello y cuando me desperté tenía a mi hermano encima apunto de matarme». Francisco Sánchez, de 46 años, vivió el pasado domingo uno de los episodios más «terribles» de su vida, cuando su hermano Sergio, de 43 años, le dio hasta una veintena de puñaladas «en un ataque psicótico». Ambos viven en un inmueble de la planta baja del número 2 de la calle Parnete de Los Nietos, donde el suceso acabó «afortunadamente» con Francisco en el hospital, con heridas que no revestían gravedad, y con Sergio, en el calabozo del cuartel de la Guardia Civil de El Algar.

«No sé cómo me pude levantar de la cama y coger la hoja del cuchillo jamonero con la mano derecha. Entonces, la sujeté con fuerza pidiéndole que parara. Cuando ya no pude más la solté, haciéndome cortes en tres dedos. Tras un forcejeo, donde no paraba de lanzar cuchilladas que me provocaron cortes por el cuerpo y los brazos, consiguió clavármela en el costado. Entró 15 centímetros. Le volví a coger el cuchillo con la izquierda, rogándole que parara, porque me estaba desangrando. No me lo podía quitar de encima. Es un hombre de 170 kilos y 1,85 centímetros de altura», cuenta Francisco.

Fue en ese momento cuando su calvario terminó: «No sé cómo volvió en sí, soltó el cuchillo y se fue al patio. Entonces le dije que llamara a urgencias y avisó al 112. Tras ello cogió paños y me taponó las heridas».

Este vecino de Los Nietos confiesa que nunca antes habían tenido peleas. «Todo lo contrario, nos llevamos muy bien, cualquiera del pueblo lo puede corroborar». Francisco culpa a la enfermedad que sufre su hermano, esquizofrenia paranoide, pero sobre todo al cambio de medicación ocurrido hace tres semanas, cuando intentó suicidarse. «El informe que le ha realizado el forense así lo atestigua», asegura.

Tras prestar declaración ante el juez de guardia, el pasado martes, que decretó para Sergio prisión provisional, entró en la cárcel de Sangonera. Allí permanece custodiado en el área de enfermería.