Los Nietos acoge la nueva base de salvamento de Cruz Roja Esta sede, ubicada en el Club Náutico, cuenta también con la embarcación 'LS Punta de Algas', que estará operativa todos los días

Eva Cavas Martes, 11 de noviembre 2025, 00:00

Cruz Roja dio este lunes un importante paso en el refuerzo operativo y de prevención en emergencias en la zona del Mar Menor, con la inauguración de su nueva estación naval situada en el Club Náutico de Los Nietos. Esta infraestructura no solo multiplica la capacidad de la organización para responder a situaciones de emergencia que se puedan producir en uno de los espacios naturales más emblemáticos del litoral, sino que también simboliza el compromiso con la protección de la vida, la sostenibilidad y la cooperación institucional en la Región.

La base, que forma parte del convenio vigente entre Cruz Roja y la Dirección General de Seguridad y Emergencias, incorpora una embarcación de nivel B, la 'LS Punta de Algas', que ha sido totalmente equipada, y un almacén específico para materiales y logística del equipo de intervención. Todo ello se integra en un espacio concebido expresamente para garantizar la máxima eficacia en la respuesta a incidentes marítimos y situaciones de riesgo en el Mar Menor, proporcionando medios, recursos y logística avanzada.

Actuar con mayor rapidez

La apertura de la nueva estación naval de Los Nietos refuerza la estructura de Cruz Roja como entidad referente en protección, prevención y acción humanitaria en el entorno del Mar Menor, propiciando una mayor coordinación con las administraciones públicas y comunidades locales. La instalación facilitará la rapidez de los despliegues, la seguridad del voluntariado y la atención integral a personas afectadas, consolidando la Región como ejemplo nacional de gestión y anticipación ante riesgos en el mar.

La inauguración contó con la presencia de la presidenta autonómica de Cruz Roja en la Región, Maite Sánchez, acompañada por el director general de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Autónoma, Pedro Vicente Martínez; los concejales del Ayuntamiento de Cartagena de Seguridad y Litoral, José Ramón Llorca y Gonzalo López, respectivamente; la directora autonómica del área de Socorro y Emergencias de la organización humanitaria, María José Vera, así como entidades colaboradoras y voluntariado de la entidad.

Tras supervisar la nueva sede y la embarcación asignada, la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Teresa Sánchez, informó de que «esta base es el resultado del esfuerzo compartido y la visión estratégica de todo el equipo de socorro y emergencias, reafirmando nuestro compromiso por garantizar una costa segura y sostenible, en beneficio de todos los habitantes y visitantes del Mar Menor».

La entidad dispone de estaciones de salvamento y embarcaciones en puntos estratégicos de Cartagena, Águilas, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y, ahora, Los Nietos, lo que permite cubrir toda la franja costera y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier emergencia. Además de los rescates en el agua, también participa en la búsqueda y localización de desaparecidos, presta apoyo sanitario, colaborando estrechamente con Salvamento Marítimo, Guardia Civil y los equipos de Protección Civil e, incluso, liderando la intervención en dispositivos preventivos durante eventos deportivos y festividades náuticas.

Esta entidad actúa en el ámbito del salvamento marítimo desde hace más de cincuenta años, ya que la Cruz Roja del Mar se creó en julio de 1971.