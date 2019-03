Los musulmanes de Cartagena prevén acoger a 200 fieles en la mezquita de Cuatro Santos

«Los vecinos están invitados a la inauguración»

«Lo primero que queremos hacer es mandar un saludo y un mensaje de concordia a los vecinos de Cuatro Santos. El vecindario es una de las cosas más importantes del entorno de una mezquita. No queremos que la vean solo como un lugar de culto musulmán. La puerta está abierta a todos, con independencia de su confesión religiosa. No rechazamos a nadie, por su religión, ni por su sexo, ni por su edad», explicó ayer Ihab Fahmi, miembro del Comisión Islámica de España y de la Unión de las Comunidades Islámicas de España, a las que pertenece la comunidad de San Antón. «Cuando abra, todos están invitados, desde los vecinos hasta los representantes públicos», indicó. Una de las cosas que preocupa a esta comunidad es que se politice su proyecto. «Somos apolíticos y no queremos tener ningún problema», aseguró. Además, rechazó que este centro sea considerado, ni por un momento, como un foco de radicalización islámica que genera potenciales terroristas. «Nosotros somos los primeros que no queremos nada parecido para nuestros hijos. La religión es amor y ayudar al prójimo y está muy alejada de eso», añadió.