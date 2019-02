Música y poesía en la voz de Río Viré

La ternura y la poesía que desprenden cada una de sus letras se pueden entender cuando al terminar el concierto te cuelas en el camerino y ves a los jóvenes abrazados con los ojos llenos de lágrimas. Son amigos incondicionales y eso se aprecia en cuanto salen al escenario, donde lo dan todo de una forma desenfadada y cargada de una energía positiva, que contagia.

Rubén Villahermosa, el joven cantautor cartagenero que da nombre a Río Viré, promete llegar alto, no solo por su extraordinaria voz y su capacidad para componer letras de ensueño, sino también porque ha sabido rodearse de un equipo de músicos con el que conforman la banda The Papis Band.

«Rubén actúa poco y cuando lo hace estamos todos deseando escucharle», explicaba Silvia Baños, una de sus fans. Quizá porqué se deja esperar el pasado viernes el centro Cultural Ramón Alonso Luzzy se vio desbordado de amigos, familiares y fans incondicionales que asistieron a la presentación de 'Esto no es un disco', su último trabajo.

Poco antes de comenzar el concierto se preparaban en el camerino los ocho músicos que, junto a Rubén, componen la banda: Baltasar Sánchez, Miguel Alcaraz, Álvaro Pintado, Bryan Vega, David Muñoz, Alejandro Solano, Ainhoa García y Juan Antonio Rubio. Todos ellos jóvenes músicos que manifestaban su admiración y amistad hacia el protagonista.

Alabanzas interminables

No solo su equipo siente esa atracción hacia el músico, porque entre el público congregado en el salón el deseo por escucharle y las alabanzas hacia Río Viré eran interminables. Julio Muñoz, Antonio y Pablo Solano, María González, Daniel Gutiérrez, Carmen Íñiguez, Virginia Belda, Ángela Marco, Consuelo Ruiz y Concha Miralles fueron muchas de las personas que charlaban con su padre, Antonio Villahermosa, quien comentaba que desde muy niño ha sido un apasionado de la música.

Alabando su categoría musical se encontraban en la sala Daniel Moncho, Lora Merino, Badtiste Gicquel, Beto Romero, Miguel Ángel Marín, Inma Ortega y Ángel Solano. Muchos conocen al autor desde que Río Viré naciera en el año 2014 en Barcelona después de haber estado en otras bandas como Haddock o Pandanono.

Entre lo más destacado de Rubén Villahermosa está su capacidad para crear canciones sobre vivencias y sentimientos, lo que fortaleció su carrera de la mano del programador cultural Toni Peña, quien le comienza a apoyar presentándole a músicos de la talla de José Antonio Aarnoutse y Enrique González. Es entonces cuando graba el EP 'Buenas noches Luna'.

En el escenario, la banda, que contó con la colaboración de las cantantes África Garrigós y Cristina Sánchez, derrochó energía y naturalidad, un componente que unido a las canciones de Río Viré puso en pie a un auditorio entregado. Javier Bastida, Esther Bernal y Antonio Martínez, compartían noche con asistentes como Adah y Ariel Radovan, Yolanda Ruiz, Natalia Fernández, Zaida Ruiz y el concejal de Cultura David Martínez.

Silvio Rodríguez

A sus 25 años Río Viré confiesa que, aunque no dé para mucho, quiere vivir de la música «porque es algo de lo que disfruto». Los que le conocen dicen que es autodidacta, que toca el piano como los ángeles y que no lo ven en otro oficio que no sea el de cantante. Entre ellos Pablo Serrano, María Consuelo Campillo, Lorena Cortés y Noemí Jiménez.

Viré ha actuado en prestigiosos festivales como el Big up, en Murcia y La Mar de Músicas. Reconoce que Silvio Rodríguez y Jorge Drexler son sus máximos referentes y asegura que, pese a sus éxitos no hay nada «mas bonito que actuar entre amigos», entre ese publico de niños, abuelas, madres y seguidores que Rubén logró emocionar el pasado viernes.