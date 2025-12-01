El Museo del Teatro Romano de Cartagena propone visitas teatralizadas y rutas en el puente

LV Cartagena Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:37 Comenta Compartir

El Museo del Teatro Romano y Puerto de Culturas trabajarán de la mano este puente de diciembre para ofrecer a cartageneros y visitantes una variada programación en la que incluyen rutas guiadas y visitas teatralizadas.

Así, el sábado 6 a las 11.30 horas propone la actividad familiar 'Feliz Navidad, Bona Saturnalia', que permitirá a los participantes conocer cómo celebraban los romanos las fiestas de las Saturnales, que coinciden en el tiempo con nuestras Navidades. A continuación se realizará el recorrido por las salas del Museo, donde se irán descubriendo más detalles de las fiestas de mano del propio Augusto.

El domingo 7 a las 11.00 horas comenzará la visita guiada del Teatro a la Domus. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y, al salir del monumento, continuará hacia uno de los rincones más típicos del antiguo barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

Además, para los días 6 y 8 de diciembre se han preparado actividades que incluyen un paseo en barco. La ruta por la Cartagena romana y mediterránea comenzará a las 11.30 en el Museo del Teatro, continuará en el Barrio del Foro romano y finalizará a las 16.00 horas con un recorrido en el barco turístico, que partirá del antiguo Club de Regatas.