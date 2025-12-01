El Museo del Teatro Romano de Cartagena abrirá el puente de diciembre con nuevas actividades El espacio amplía su horario y crea rutas guiadas por la ciudad durante los dos próximos meses

El Museo del Teatro Romano de Cartagena abrirá sus puertas durante todo el puente de diciembre, también amplía el horario y días de apertura. El 6, 7, y 8 de diciembre estará abierto de 10 a 18 horas. Además, el Museo Teatro Romano implementa también su actividad en este puente con rutas y visitas tematizadas.

El sábado 6 a las 11.30 se podrá participar en la actividad familiar 'Feliz Navidad, Bona Saturnalia'. Con esta propuesta, los visitantes conocerán cómo celebraban los romanos las fiestas de las Saturnales que coinciden en el tiempo con nuestras Navidades. A continuación se realizará el recorrido por las salas del museo, donde se irán descubriendo más detalles de las fiestas de mano del propio Augusto, a quien le entusiasmaba hacer regalos de lo más diversos en las Saturnales. La actividad finalizará en el Teatro Romano, donde se propondrá a los visitantes una pieza musical con instrumentos de percusión, y comprobar así la acústica de edificio. Las actividades, recomendadas para familias con niños, se realizarán en el Museo del Teatro Romano a las 11.30 horas los días 6, 13, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre, y 2, 3, 4 y 5 de enero.

Las familias y viajeros podrán participar el 6 y 8 de diciembre en la ruta con paseo en barco 'Cartagena romana y mediterránea', que comenzará en el Museo del Teatro Romano, a las 11.30, y finalizará en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos, que saldrá del antiguo Clun de Regatas a las 16h..

Todos los domingos de diciembre a las 11.00 comenzará la visita guiada 'Del treatro al Domus del Pórtico'. La ruta comenzará en el museo y al salir del monumento continuará hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

Desde la Casa de la Fortuna se realizará la ruta guiada Lucrecia prima, ciudadana de Carthago Nova', todos los domingos de diciembre y enero a las 11h. Una ruta guiada que nos da a conocer la vida cotidiana de Lucrecia Prima recorriendo los principales monumentos de la ciudad, desde su casa familiar, la domus de la Fortuna, siguiendo por el foro, el santuario de Isis, tomando un baño relajado en las termas o asistiendo al teatro junto a su marido.