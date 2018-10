Las mujeres en el siglo XIX Mujeres de la Asociación Amanecer, en una concentración en la Plaza Juan XXIII, en noviembre de 2005. / P. SÁNCHEZ / AGM JOSÉ SÁNCHEZ CONESA Miércoles, 31 octubre 2018, 02:00

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (1999) la Asociación de Mujeres de Barrio de Peral Amanecer editó la publicación titulada: 'La mujer en el siglo XIX y breves noticias'. Este colectivo, constituido en 1987, ha sido uno de los pioneros en Cartagena en la celebración de dicha fiesta reivindicativa y en la convocatoria de concentraciones de protesta contra la violencia machista.

Adentrándonos en este texto que escribieron Rosa Rubio, Carmen Llorca, Maribel Roca y Manoli Laiz conoceremos que la cuestión de la mujer viene de la largo, así la prensa comienza a ocuparse del tema a partir de la Revolución Francesa (1789). Ellas estuvieron codo con codo junto a los hombres en los actos revolucionarios que acabaron con la monarquía absoluta y propiciaron el nacimiento de la democracia actual. Ocuparon calles y plazas hasta conseguir que la Constitución les reconociese sus derechos como ciudadanas y que se legislaran una serie de medidas que nunca se cumplieron. Esto las obligó a organizarse posteriormente en clubes, como las Mujeres Revolucionarias, fundado en el año 1893, al que siguieron otros organizados por inglesas y estadounidenses.

La escritora Pardo Bazán denunciaba en 1890 el escaso avance en España, donde continuaba vigente el viejo modelo de la esposa sumisa. Esto se refleja en la prensa cartagenera de la época como el anuncio leído en 'El Eco de Cartagena' (julio de 1875): «Novias en edades entre 15 y 30 años en adelante, con capitales de 2 a 100 mil duros en adelante, se hacen conocer y poner en relaciones nupciales para en su día contraer matrimonio».

Se reglamenta en nuestro país una Real Orden publicada el 22 de abril de 1884 mediante la cual se permite acceder a la mujer a ocupar puestos de trabajo en la Administración del Estado, aunque debían ser solteras o viudas. Cuando Concepción Arenal comunicó en su casa que deseaba ser abogada fue calificada como marimacho y vergüenza de la familia.

Oficios propios de las mujeres más humildes fueron el de lavanderas, como aquellas de Canteras que nos describe Carmen Conde en su novela 'La Rambla': «Bajaban los lunes a la ciudad y visitaban las casas en donde, bajo lista, les entregaban ajuares, que tenían que devolver limpios los viernes, en sacos enormes y a lomos de burras». Otras tareas remuneradas eran las de nodriza, mujeres que se ofrecían para alimentar recién nacidos, según el mismo diario cartagenero (20-5-1887). Nos encontramos a las tejedoras de la calle San Cristóbal Larga, que confeccionaban medias y calcetines (10-2-1888) y las mujeres picadoras que actuaron en un festejo taurino en Barrio de Peral (3-2-1896). La cantante y pianista Ana López Peñafiel cantó el Ave María de Gumel en la calle de la Marina Española, al paso de un trono de Semana Santa, (2-4-1885). Aún no se cantaban las saetas flamencas que unas tres décadas después se impondrían sobre otras formas musicales.

Violencia machista

El mismo diario informa del horroroso crimen cometido en la calle de la Macarena por un marido que mató a su esposa, encinta de tres meses, de dos pistoletazos e hirió a su suegra. El asesino, preso en los calabozos municipales, intentó suicidarse (11-8-1884). Sorprende leer que una señora de Cartagena, Antonia Sánchez Cárceles, puso en conocimiento de un juez de guardia en Madrid, que su hija de 16 años, casada tras ser raptada por un caballero de 38 años, no salía a la calle desde hacía cinco meses pues éste la tiene secuestrada en su propio hogar. El juez no tomó ninguna medida porque la denuncia no partió de la afectada. ('El Día', 23-8-1893).

No cabe duda que la situación de las mujeres ha cambiado mucho en los últimos tiempos, de hecho se dice que la gran revolución del siglo XX ha sido la protagonizada por ellas. Pero algunas de estas noticias nos siguen pareciendo demasiado actuales.