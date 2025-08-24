Muchas mujeres, pero no demasiadas

El empoderamiento de la mujer y la lucha por la desigualdad son dos temas recurrentes que no terminan de resolverse pese a que cada vez ... las distancias entre sexos se van acortando. «Un canto a la mujer y a sus virtudes». A la fortaleza que representa el sexo femenino, capaz de luchar contra cualquier impedimento que se le ponga por delante. Así son las protagonistas de 'Entredós' y así lo ponen de manifiesto, de una forma brillante, cuando se suben a las tablas.

Cely Dieste y Flory Urrea forman un tándem perfecto en el escenario. Cada una con su estilo propio y especial, con sus vivencias a lo largo de los años y con una forma particular de interpretar. Las dos actrices casan muy bien y se entienden a la perfección, algo que el espectador percibe. Por ello, se han lanzado a una nueva aventura y han creado la compañía teatral Entredós, una iniciativa que ya está cosechando los primeros éxitos. '¿Demasiadas Mujeres?' es el título del primer trabajo que han llevado a cabo de forma conjunta, una obra teatral que se estrenó el pasado 15 de marzo en el Teatro Circo Apolo de El Algar y que se representó el pasado jueves el edifico multiusos de la Plaza del Cavanna de La Manga del Mar Menor.

Cely Dieste y Flory Urrea se retocaban el maquillaje mientras comentaban ilusionadas su primer trabajo conjunto. «La obra tiene un hilo conductor guiado por dos mujeres que hablan entre ellas, o en la soledad de un monólogo, de las preocupaciones de la vida cotidiana». Una representación que juega con momentos dramáticos y otros divertidos y que teje historias con una enseñanza moral y una finalidad constructiva.

El responsable del montaje técnico, el también actor cartagenero Pepe Salguero, calificaba la obra como de «un canto a la mujer, interpretado por dos actrices de mucha garra y categoría».

Dividida en varias historias

El actor adelantó que la representación «está dividida en varias historias, muchas de ellas de la literatura universal, que versan sobre el papel que ha tenido la mujer en el desarrollo de la humanidad y pone de manifiesto las diferencias que siempre han existido con el género opuesto».

El público pasó un buen rato viendo a las dos artistas interpretar papeles muy variados, como el de Marilyn Monroe, Juana la Loca o Malala Yousafzai, que se mezclaban con mujeres corrientes, envueltas en problemas de la vida cotidiana.

Asistentes como Paula Bustamante, Nieves Ros, Matilde López, Luis Dopico, Mari Carmen Sánchez, José Ángel Blanco, Rosario Sánchez, Caco Coig y María Luisa Martínez comentaban lo mucho que les había gustado el planteamiento y la puesta en escena de una obra teatral que no dejó a nadie indiferente.

Asistieron a la representación la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Manga, Marisol Fernández, y el vicepresidente, Javier de Diego, ambos muy «satisfechos de que el Ayuntamiento de Cartagena haya programado esta obra de teatro porque aquí necesitamos vida cultural y el éxito de público de la convocatoria demuestra que la gente responde».

No faltaron a la cita familias con hijos, como la formada por Mariano, Bruno y Diego Fernández. Un «buen rato» pasaron el grupo de amigos compuesto por Mari Ángeles Torres, Ángeles Rosa, Miguel Gutiérrez, Isabel Prado, Juana Mari García y Puri Morales. Ellos fueron muchas de las personas que se acercaron a felicitar a las artistas nada más terminar la obra, que puso en pie a los asistentes.

Los diálogos y monólogos, perfectamente coordinados y con un juego de luces muy sugerente, dieron paso a importantes reflexiones entre los asistentes, que descubrieron a diferentes tipos de mujer latentes en los personajes representados. Mujeres que han brillado en la historia de la humanidad por lo que fueron y por la capacidad de abrir un camino que hoy las demás transitamos.

¿Somos demasiadas mujeres? Se preguntaban las actrices al final de la representación teatral. La respuesta fue contundente: «Somos muchas, pero nunca demasiadas».