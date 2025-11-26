«En el momento en el que han sacado a mi hija de la habitación, ha explotado el cristal de la ventana» Afectados y familiares relatan cómo fue la evacuación masiva en el hospital Santa Lucía de Cartagena por un incendio en el bloque cinco

Un incendio declarado poco antes de las siete y media de la mañana en la terraza del bloque 5 del hospital Santa Lucía, en Cartagena, obligó a desalojar cuatro plantas completas y a trasladar a decenas de pacientes, muchos de ellos encamados, hacia zonas seguras del complejo. No se produjeron heridos, pero sí momentos de tensión, humo avanzando por los pasillos y escenas de evacuación improvisada mientras el fuego consumía parte de la fachada.

El incendio quedó extinguido poco después gracias a la intervención de los bomberos, que revisaron planta por planta y establecieron un retén interior mientras el personal sanitario reorganizaba a los enfermos. Parte de ellos fueron derivados temporalmente al hospital Santa María del Rosell, mientras que otros fueron reubicados dentro del propio Santa Lucía.

«Las llamas corrían»

En el bloque 6, cuarta planta, una paciente que presenció el avance del fuego relató que, desde su habitación, vio cómo «las llamas corrían un disparate» y que a los enfermos de la zona de Oncología «los sacaron a todos, porque las llamas se les echaban encima. En mi planta, en la puerta, están todos en el pasillo», describió.

Para ella, lo importante es que no hubo ningún herido o muerto, «porque era para que hubiera muerto mucha gente».

Tras el aviso, los familiares llegaron pasadas las ocho de la mañana sin información clara. Uno de ellos recordó que «hemos venido corriendo, pero no nos han dejado entrar ni pasar». Explicó que los enfermos del bloque 5 permanecían agrupados, muchos en camillas y otros sentados, tras la evacuación.

Relató que su hermano estaba en la cuarta planta y que, al producirse el fuego, «no ha oído gritos, nada. Había una chica en otra habitación que ha dado gritos y entonces su compañero de habitación lo desenchufó y lo sacó fuera».

Esos gritos que se escucharon podrían ser los de Nerea. Su madre regresaba está mañana a verla tras un descanso y, mientras subía en el ascensor a la cuarta planta del bloque 6, contó que fue una de las pacientes que dio la voz de alarma desde su habitación. «Mi hija ha sido la que ha llamado 'fuego, fuego'. Ha salido con lo puesto, la pobre».

Explicó que todo ocurrió a las 7.30, justo cuando ella había salido hacia su trabajo. A las 7.40 recibió un mensaje en el móvil: «Mensaje de Nerea. ¿Quieres que te lo lea?». Al aceptarlo, escuchó, «mamá, se le ha pegado fuego al hospital».

La mujer volvió sobre sus pasos inmediatamente. «Por su habitación salía humo y justo salió y explotó el cristal de una ventana», cuenta que le dijo su hija. La foto que recibió poco después la dejó «en shock, ya que la terraza desde la que salían las llamas era la habitación de la joven.

La evacuación se hizo siguiendo el protocolo y fue una enfermera la que la sacó. «Porque llevaba el suero puesto, y han sacado a todos sin prisas, sin correr. Los han llevado al bloque 6. Hay un montón de gente en la cuarta, parte del quinto y parte de la sexta, todos juntos en otro pasillo».

«Estaba el incendio muy extendido»

Un enfermero que entraba a su turno explica que llegó al complejo a las 7.45 y «ya estaba el incendio muy extendido». Su primera reacción fue subir directamente a las plantas afectadas para colaborar en la evacuación. «Lo primero es los pacientes. Hemos empezado a sacar pacientes rápido. Han hecho una rueda los celadores que han ido dejando a la gente en urgencias».

Comenta que dentro del hospital circularon testimonios sobre un posible origen accidental relacionado con una colilla, aunque insistió en que es solo una hipótesis. «Hace diez años ya hubo un incendio en el primer bloque por lo mismo. Dijeron que era por una colilla también».

Detalla además que varios trabajadores inhalaron humo durante las primeras subidas. «Dos o tres compañeros míos tuvieron que ser valorados porque el humo se colaba hacia dentro. Una supervisora se quedó desorientada y una enfermera no paraba de toser y les hemos tenido que poner oxígeno».