«El momento cumbre del musical 'La Pasión de Cristo' es la crucifixión» Diego Cánovas es el director del musical 'La Pasión de Cristo'

Aunque le vemos cada año tocando la batería en las fiestas de Los Mayos de Alhama con el grupo Malvariche, Diego Cánovas (Aledo, 1985) estudió piano en el conservatorio de Lorca en una serie de academias particulares. Es el compositor del musical 'La Pasión de Cristo', que cada Semana Santa representan en directo los vecinos de Aledo en su auditorio. Las entradas de todo un fin de semana se agotan en horas, lo que hace que muchas personas se queden esperando de un año para otro para disfrutar de una autentica ópera rock.

-¿Cómo es el musical 'La Pasión de Cristo'?

-La obra es emoción de principio a fin y pretende trasladar al público a la Jerusalén de hace 2000 años. Los detalles están bastante cuidados, tanto el vestuario como la técnica (sonido e iluminación), la escenografía, las canciones, las danzas... Todo perfectamente hilado para mantener al público conectado en todo momento.

-¿Qué le llevó a componer esta representación?

-La historia de Jesús y todo lo que le rodea siempre me ha llamado mucho la atención. La música es una parte fundamental en mi vida y está muy presente en mi día a día. El amor por la música me viene de familia, mi padre ha cantado en un grupo durante más de 30 años, además de ser la voz de la cuadrilla (con permiso del tío Juan Rita claro) durante muchos años. En Aledo, la cultura y la música brotan por sus rincones y la Semana Santa es un acontecimiento muy señalado en el calendario por los aledanos, así que un día me propuse hacer un musical sobre la Pasión de Cristo y, a partir de ahí, empecé a dar forma a un guion y a las escenas.

-¿Cuántos actores participan y cuáles son los principales papeles?

-El musical lo formamos 50 personas entre dirección, actores, cantantes, músicos, cuerpo de baile, maquinistas, técnicos, maquillaje y vestuario.

Todos afrontan con gran responsabilidad e ilusión su papel. Yo, como director, agradezco la entrega y la profesionalidad que muestran año tras año. Es un honor poder contar con ellos. Está claro que Jesús es el personaje principal de esta historia y Fran Nortes ha conseguido entenderlo a las mil maravillas y emocionarnos a todos cada vez que sale a escena.

-¿Cuál es el momento cumbre de la representación?

-Sin lugar a dudas, el momento cumbre es la crucifixión. Es el más emotivo, se puede ver al público totalmente metido en la escena, con un silencio impresionante y sin parpadear, incluso se les escapa alguna lagrimilla. El sonido del viento te envuelve mientras ves como los soldados levantan la cruz con un movimiento firme, elegante y sutil. La iluminación va apagándose poco a poco, al igual que se apaga la vida de Jesús.

-¿Han representado la obra fuera de Aledo?

-En 2017, estuvimos en el Teatro Guerra de Lorca. Hicimos dos funciones con el teatro lleno. Para mí fue un sueño hecho realidad. Cuando empecé con el proyecto, en 2012, mi objetivo era conseguir poder representarlo en Aledo al menos una vez.

-¿Continuarán con esta obra en los próximos años?

-La idea es seguir, pero siempre que no perdamos la ilusión ni las ganas de seguir emocionándonos con ella, y, por supuesto, que la gente siga mostrando interés por venir a verla. La siguiente meta será representarla en el Teatro Romea, aunque su sitio siempre será Aledo.