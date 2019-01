Miras quiere trasladar la Consejería de Turismo a Cartagena Noelia Arroyo, Pablo Casado y Fernando López Miras, este jueves en Fitur. / PP El presidente de la Comunidad adelanta en Fitur una de las propuestas estrella que llevará el PP a su Convención Regional de este sábado en la ciudad portuaria LA VERDAD Jueves, 24 enero 2019, 17:10

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció este jueves en Madrid, durante la celebración del Día de la Región en la feria internacional Fitur, su intención de trasladar la Consejería de Turismo, con todos sus departamentos, desde Murcia a Cartagena. No especificó si el cambio de ubicación se llevaría a cabo esta legislatura o tras las elecciones autonómicas de mayo en caso de que el Partido Popular siga al frente del Gobierno regional. Con este gesto, el jefe del Ejecutivo y presidente del PP en la Región quiere reforzar la imagen de Cartagena como «capital turística de la Región», como la ha definido en numerosas ocasiones.

López Miras adelantó esta propuesta en Fitur, aunque tenía previsto desvelarla el próximo sábado en el marco de la Convención Regional de Turismo que los populares celebrarán en la ciudad portuaria.

C's afirma que la propuesta es suya

Ciudadanos ha recordado que la propuesta de crear una Consejería propia para Turismo con sede en Cartagena es suya, y la planteó antes del anuncio efectuado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, este jueves en Fitur, según informaron a Europa Press fuentes de la formación naranja.

En concreto, la formación naranja ha manifestado su intención de que el Turismo «cuente con una consejería propia y que además tenga su sede en la que considera principal puerta de entrada y capital cultural de la Región, Cartagena, para lo que estamos impulsando una reforma del Estatuto de Autonomía que lo permita».

Así lo ha explicado el portavoz regional de la formación, Miguel Sánchez, durante su visita a Fitur junto a los diputados nacionales José Luis Martínez y Miguel Garaulet.

«El año pasado recibimos 5,7 millones de turistas y el sector creó 20 empleos diarios, consolidándose como la segunda industria de la Región con un peso por encima del 11% en el PIB, lo que demuestra el enorme potencial turístico que tiene la Región», ha añadido Sánchez.

En este sentido, ha lamentado que «a pesar de ello, no hay un Plan Estratégico para el sector, se cambia demasiado de imagen, la promoción va un poco cada uno por su lado -sobre todo en el ámbito municipal- y en Fitur y otras ferias se echa de menos que no se focalice, que el esfuerzo se disperse y no haya una dirección clara, un objetivo definido».

«Contamos con turismo de sol y playa, pero también cultural, gastronómico y enológico, religioso, de interior, aventura, de deportes y buceo... Pero nos da la impresión de que no hay una dirección estratégica clara y las competencias siempre acaban mezcladas y diluidas en consejerías omnibús», ha destacado Sánchez.

Por su parte, el diputado nacional José Luis Martínez denunció el «hachazo inmisericorde» al que ha sometido el Ejecutivo socialista a la partida de un millón de euros que Ciudadanos consignó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para poner en valor turístico las baterías de costa que circundan Cartagena al reducir la partida «en un 90%».

Castejón pidió explicaciones en 2016 a PP y Cs por «paralizar» esta iniciativa

La iniciativa de llevar la Consejería de Turismo a Cartagena fue propuesta por el PSOE en 2016 en el debate sobre el estado de la Región. Ya entonces, Ana Belén Castejón, ahora alcaldesa de la ciudad portuaria, pidió explicaciones a los diputados de Partido Popular y Ciudadanos por rechazar esta medida. «Deben explicar por qué el municipio con más kilómetros de costa, con más potencialidad turística, con el mayor foco industrial y con el mayor patrimonio arqueológico de la Región no puede albergar la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo», dijo en ese momento.