Los militantes del PSOE decidirán en 2021 si el PP accede a la alcaldía de Cartagena Lourdes Retuerto y Teresa Rosique flanquean a Diego Conesa, ayer, arropados por una docena de miembros de la comisión gestora. / J. M. Rodríguez / AGM Conesa encomienda a una gestora que vigile al Ejecutivo local tras fracasar su apuesta por un regidor de MC que no sea José López EDUARDO RIBELLES Sábado, 6 julio 2019, 01:12

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, encomendó ayer a una comisión gestora que vigile que los seis concejales socialistas, coaligados con el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, «aplicarán, desde las áreas de su competencia, las políticas del programa socialista» y se «opondrán a todas aquellas actuaciones que entren en contradicción con sus principios y valores». Oficialmente, la Ejecutiva regional que lidera Conesa mantiene su rechazo al pacto. Pero tras una intentona fallida para romperlo ayer en favor de MC, que incluso destacados dirigentes socialistas consideraron un ardid, Diego Conesa confió a la gestora que supervise la cohabitación con el PP durante los dos próximos años con la socialista Ana Belén Castejón como alcaldesa. Pretende con ello que, ya que no puede desbancarla, no le cause problemas. Para 2021 quedaría decidir sobre el relevo por Noelia Arroyo (PP). Conesa informó de que eso será sometido al parecer de la militancia y el Grupo Socialista confirmó, en un comunicado, de que que acatará órdenes de la gestora.

Conesa compareció en la sede del PSOE cartagenero acompañado por una docena de miembros de la nueva dirección provisional del partido, que estará presidida por Lourdes Retuerto, de la Agrupación Levante, una de las minoritarias. A ella le cedió la palabra para que lanzara una primera propuesta que muy pronto se vio que no iba a prosperar. «Nos dirigimos a MC para decirle que el PSOE de Cartagena respetará que la lista más votada, que es la suya, logre la alcaldía siempre y cuando Pepe López dé un paso atrás. Le pedimos a este dirigente altura de miras y generosidad», indicó Retuerto. «Se trata de que López no ostente la máxima representación del Ayuntamiento», añadió Conesa.

La presidenta del PSOE regional, Teresa Rosique, recordó que «el acuerdo con el PP y Ciudadanos fue justificado por sus protagonistas, por la necesidad de evitar que López sea alcalde. Si él se aparta, el motivo que esgrimieron dejará de existir».

El Grupo Municipal «se opondrá» desde el gobierno a las «actuaciones contrarias a los principios del Partido Socialista»

Sin embargo, el presidente de MC, Jesús Giménez, no tardó ni media hora en rechazar esa oferta y acompañar su negativa con algunas descalificaciones hacia Conesa.

«Es un pelele de Castejón»

«MC no va a traicionar a José López. Este partido se presentó con él como líder de un proyecto para Cartagena. Así fue la lista más votada y así lo continuará siendo, desde la oposición o desde el gobierno. Lo que no vamos a hacer es traicionarnos a nosotros mismos a cambio de sillones y mucho menos hacerlo pensando que esta oferta del PSOE es una opción seria», indicó.

Giménez indicó que López, que ayer no estaba en el Grupo Municipal para hacer declaraciones, ya escuchó esa proposición el pasado sábado y la rechazó. A su juicio, eso convierte en injustificado que ayer Conesa reiterara su ofrecimiento. Para el dirigente de MC, airearla ahora debe responder a otros fines.

«Diego Conesa, que consiguió en las elecciones del 26 de mayo cuatro mil votos más que Ana Belén Castejón, en estos momentos es su pelele. El PSOE está dando un espectáculo lamentable, primero al estar en el gobierno con uno de los partidos que representa la peor de las corrupciones en Cartagena y, ahora, al ofrecernos esto. No señores, no. Ustedes tienen que salir huyendo de lo que han hecho, que ha sido pactar con los dos mismos partidos que no les permitirán gobernar como lista más votada en la Comunidad Autónoma», declaró Giménez. Aseguró que MC no va a consentir que los socialistas «nos utilicen para limpiar su casa y echarnos la culpa».

Para abundar en la poca credibilidad que para MC tiene la oferta, Giménez tiró de ironía. «Desde aquí les ofrecemos a Pedro Sánchez y a Diego Conesa, la Moncloa y San Esteban, respectivamente, dado que tenemos las mismas posibilidades de lograr ese objetivo que las que el líder regional del PSOE tiene de conseguir lo que dice», añadió. A su juicio, Conesa se comportó ayer como «un infeliz».

Esta negativa tan rotunda como esperada, también en círculos socialistas, evitó que Castejón y los suyos tuvieran que pronunciarse. Con esa posibilidad descartada, la alcaldesa quedó liberada de tener que elegir entre su lealtad al pacto de coalición con Noelia Arroyo y Manuel Padín y la obediencia a Conesa y a la gestora.

Ni la primera edil ni los otros ediles socialistas acudieron a la comparecencia en la sede del partido. El mensaje que emitió a los pocos minutos el Grupo Municipal Socialista fue claro: «cumplirá» las decisiones de la dirección provisional del PSOE en Cartagena. También que estará en permanente comunicación con ella, que «aplicará las políticas del programa socialista» y que «se opondrá a todas aquellas actuaciones que entren en contradicción con los principios y los valores» de esta formación política.

La gestora y la dirección regional del partido esperaban esa muestra pública de acatamiento, aunque no fuera respaldada por ninguna declaración. Con ella comienza su supervisión de una cohabitación de dos años con el PP y Ciudadanos, sometida a las tensiones que pueda haber cada vez que el Ayuntamiento tenga que tomar decisiones en las que los planes de los tres partidos difieran.

Por lo demás, la oposición al acuerdo de coalición la saldó la gestora con una petición de disculpas «por haber traspasado una linear roja: pactar con el PP, el partido de las redes clientelares, el único de España condenado por corrupción».