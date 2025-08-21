Un mercadillo solidario y actuaciones en directo animarán la romería de San Ginés, en Cartagena

Este sábado tendrá lugar uno de los festejos más populares del verano en Cartagena. La ciudad celebra anticipadamente el día de su patrón con la ... tradicional romería al monasterio de San Ginés de la Jara. Hasta las faldas del monte Miral se espera que se acerquen decenas de voluntariosos y devotos caminantes dispuestos a acompañar la talla del santo tirada en carro por mulas hasta su hogar de origen.

La cita ineludible en el calendario de la ciudad, más allá de las habituales paradas, ofrecerá a todos cuantos lleguen hasta el final toda una fiesta amenizada por algunas novedades respecto al año pasado. El campamento situado en los terrenos de la empresa Luna Renovables &ndashque cede gratuitamente a la hermandad&ndash albergará un mercadillo de artesanía solidaria al que se sumarán numerosos tenderos de la comarca, así como una actuación de flamenco a cargo de las hermanas Solano. El colofón musical lo pondrán a última hora la orquesta Calle del Ritmo y un DJ.

Así lo adelanta a LA VERDAD el hermano mayor de la Hermandad de Romeros de San Ginés, Andrés García Andreo, quien también avanza que, en el curso de la fiesta junto al monte donde se dice que oraba el patrón cartagenero, se vivirán momentos especialmente emotivos. Así, se dará un reconocimiento al colegio Enrique Viviente de La Unión y otro a una persona, muy vinculada y volcada con la hermandad, cuyo nombre García no quiso desvelar hasta el momento clave. Asimismo, la hermandad recibirá como obsequio de agradecimiento una bandera bordada de España.

Por lo demás, la romería seguirá su itinerario habitual de los últimos años. La fiesta comenzará con el oficio religioso previo que tiene lugar en la Basílica de la Caridad, donde tendrá lugar a partir de las 8.30 horas una ofrenda a la patrona de Cartagena.

A continuación, los asistentes se dirigirán a la parroquia de San Ginés, sita en el barrio del mismo nombre, donde recogerán la talla del santo y se tomarán el primer aperitivo consistente en chocolate y bollos.

De ahí los romeros iniciarán su peregrinación por las diferentes diputaciones. La primera que pisarán será La Aparecida, donde se hará también, como en todos los puntos de parada, ofrenda al patrón de la población. En este caso, los lugareños ofrecerán a los penitentes longaniza y embutido fresco del Campo de Cartagena.

Buen pronóstico

La caminata campestre continuará por Roche, con recibimiento 'in situ' de las autoridades del Ayuntamiento de La Unión. Será la estación más larga y donde se degustará una paella. Le sigue en el camino Los Camachos, alto acompañado de granizados y horchata para refrescar el gaznate en una tarde que siempre se suele presentar cálida por las fechas. El pronóstico de la Aemet augura para ese día en la ciudad una máxima de 31 grados y una mínima de 25. El cielo estará mayormente soleado, con intervalos de nubes. La última parada antes de llegar al monasterio será El Algar.

El presidente de la hermandad de romeros invitó a todos los cartageneros a participar de la festividad este sábado. «Puede venir todo el que quiera. A pie, a caballo o incluso con un camión decorado con farolillos o lo que quiera. Cuantos más seamos mejor. Será un día muy bonito para celebrar todos juntos», manifiesta alegre Andrés García Andreo a este periódico.