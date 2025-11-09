Memorias del Barrio de la Concepción de Cartagena

Tuve la suerte de dirigir en el Barrio de la Concepción un taller de tradiciones festivas para la Universidad Popular. Toda esta interesante experiencia culminó ... en una exposición fotográfica que se exhibe en el Club de Mayores que dirigen Tolo, Milagros y Magdalena, entre otros. De gran ayuda fue la colaboración de Alfonso Acosta, artífice del Archivo Fotográfico del Barrio de la Concepción, que en Facebook recopiló miles de imágenes cedidas por el vecindario.

A lo largo de las sesiones disfruté con las experiencias de personas singulares como Esteban y sus trovos, las historias de Andrés Buyo sobre la actividad teatral de su padre o los bandos panochos de Francisco López, un guardia urbano apodado Paco Paco debido a su gran corpachón. El bando panocho ha sido declarado bien de interés cultural inmaterial en esta Región pero lo que muchos no saben es que las calles y plazas del centro supieron de los discursos disparatados del alcalde pedáneo o 'perráneo', que se iniciaron en Murcia a mitad del siglo XIX, para extenderse a nuestra ciudad, barrios y pueblos del término.

El carnaval de Cartagena a mediados de esa centuria comenzaba el dos de febrero, día de la Candelaria, con los pregones de este personaje vestido con sombrero calañés, camisa blanca, chaleco negro, capa, zaragüelles, calcetas, esparteñas, y que brandía, además, un bastón con dos borlas como símbolo de poder. Montaba sobre un burro, siendo acompañado por una comitiva de ayudantes que vendían el texto del discurso entre el público, bien en una calle o en el interior de una cafetería. El barrio de San Antón y Canteras disfrutaron los versos inspirados que escribía y leía un perráneo ilustre como fue el trovero y poeta Pedro Pérez Ros, Pedro 'Cantares' (1901-1966).

También otras localidades celebraron bandos en diversas fechas, pero todas relacionadas con las fiestas patronales, tal y como fueron los casos del barrio de Los Dolores, Torre Pacheco, La Puebla, La Palma o Pozo Estrecho. Todo este acumulo de experiencias las ha recogido Juan José Navarro Avilés en la comunicación 'Los espacios del bando panocho en Cartagena y su campo', presentada al V Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena y que se podrá leer en el repositorio web de la UPCT.

La Semana Cultural que organizó el Club de Mayores decidió homenajear a Carmen Tudela Bonet, una joven de 92 años conocida en el barrio como 'Carmencita'. Fue una fiesta sorpresa para ella, que contó con la presencia de los concejales Cristina Mora, que es del barrio, e Ignacio Jáudenes. Mucha emoción en los discursos agradecidos de sus antiguos alumnos. El secreto está en la dedicación prestada cariñosamente a lo largo de muchas décadas a los alumnos de su academia. No contenta solo con la impartición de materias en clase, les organizaba excursiones de fin de curso, salidas en autobús al Cenajo y a otros rincones con encanto. En cierta ocasión programó un viaje a Granada, para que muchos conocieran la nieve y la Alhambra. Organizó los primeros guateques para los mozos y mozas del vecindario, dejándoles la merienda y los discos de Adamo y Domenico Modugno. Y toda la libertad del mundo.

Ampliar Bando panocho de Paco Paco como alcalde 'perráneo'. Cedida.

Impartía materias de Primaria y Secundaria, especialmente matemáticas y latín, pero también química, lengua y literatura. Hasta sacaba tiempo para impartir clases particulares a domicilio en casas de Cartagena. Comenzaba la jornada a las nueve de la mañana y, a veces, le daban las once de la noche en el tajo. Los sábados ejercía como catequista con el grupo de niños llamado cariñosamente el Rebañito. Dejó las clases en 2013 cuando contaba 80 años. Carmencita había estudiado en el colegio San Miguel, con profesores como Antonio Beltrán, a quien elogia como padre de la arqueología en Cartagena, y el cronista Ginés García Martínez. Cursó el llamado Magisterio de la Iglesia, que la habilitaba como preparadora de alumnos que podían presentarse por libre a exámenes de bachillerato.

Memorias de la niñez

En una charla, con presencia y participación de su nieto Juan Antonio, rememora aquel paraje perdido de La Loma, pinada en la falda del monte, Arcadia feliz de su niñez donde contaban con un columpio, jugando además a las casicas y a elaborar comidicas. Recortaban palas de chumbera con el perfil de pollicos, desarrollando mucha imaginación siendo escasos los juguetes. Observaban a las cabras y los caballos. En la fábrica de hielo pedían trozos para refrescarse en el estío, a modo de polos. Los vecinos no necesitaban cruzar el puente, el barrio tenía su propia autonomía social y festiva, como la de cualquier pueblo.

Durante un tiempo los mozos organizaban serenatas con rondalla a las puertas de sus pretendidas. En el casino, se organizaba una peña del Efesé llamada El Relente. Por cierto, ella iba al Almarjal y fue de las primeras en llevar pantalones en Cartagena. Si bien reconoce que las chicas de entonces eran muy 'tontas', obedeciendo a pies juntillas las órdenes de un novio que tuvo, quien le prohibió salir a la calle en su ausencia. Pero Carmencita es un espíritu libre y siguió volando.