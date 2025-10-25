Medio Ambiente da captura en Cartagena a los cuatro primeros jabalíes La Consejería señala que no puede entrar a actuar junto al Cartagonova por seguridad y espera que el resto de ejemplares se desplacen a la zona que han acotado

Jesús Nicolás Cartagena Sábado, 25 de octubre 2025, 22:34

La Consejería de Medio Ambiente instalará dos trampas adicionales para continuar con el control del grupo de jabalíes que merodea por los barrios del oeste de la ciudad. El dispositivo conjunto del Ayuntamiento y el Gobierno regional para controlar la presencia de estos animales empezó a dar resultado durante esta semana. Según informan portavoces del departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez, ya se han capturado cuatro ejemplares de gran tamaño en las últimas semanas gracias a la jaula trampa instalada en una zona habilitada y segura.

No obstante, la actuación continúa. Ante la imposibilidad de anclar correctamente la jaula grande en el terreno donde se concentra el grupo principal de animales, la Consejería avanzó a este diario la puesta de dos nuevas jaulas individuales, más manejables y adaptadas al tipo de superficie. «La jaula grande no se puede fijar bien en esa zona, por eso vamos a instalar dos más pequeñas, que permiten atrapar uno o dos ejemplares a la vez», explican las mismas fuentes.

En lo que respecta a los jabalíes que se mueven por los alrededores del estadio Cartagonova, los técnicos medioambientales de la Consejería insisten en que no se puede intervenir de forma directa mientras permanezcan en áreas frecuentadas por personas. «Hay que esperar a que se desplacen a la zona donde está la jaula. En las inmediaciones del estadio hay gente y cualquier otra actuación sería peligrosa», subrayan.

Se han instalado dos jaulas individuales adicionales por su mejor maniobrabilidad en un terreno abrupto

Las primeras estimaciones apuntan a que el grupo podría estar formado por una treintena de ejemplares, según los datos recogidos tras la fase de cebado y observación iniciada hace varias semanas. En vídeos grabados por vecinos se ha podido ver a varios de estos animales cruzando calles y, en algunos casos, chapoteando en zonas encharcadas tras las últimas lluvias provocadas por la dana 'Alice'.

Mientras tanto, se recomienda a la población no acercarse a los jabalíes, no alimentarlos y avisar a emergencias en caso de avistamiento, pues, si bien los ataques a humanos son infrecuentes, pueden darse si el animal se siente amenazado.