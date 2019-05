Médicos de seis centros de salud exigen en la calle protección y dejar de recetar Rivotril Blanca García, del sindicato médico Cesm, con un cartel contra las agresiones en la puerta del centro de salud de Santa Lucía; detrás, sus trabajadores. / J. m. Rodríguez / agm Los doctores piden vigilantes en consultas conflictivas y que el fármaco lo prescriban solo especialistas de Salud Mental ANTONIO LÓPEZ Viernes, 31 mayo 2019, 01:39

Agresiones, amenazas, presiones y coacciones es lo que soportan a diario muchos médicos de cabecera, cuando sus pacientes les exigen Rivotril, un potente ansiolítico con el que los drogadictos disminuyen los efectos del 'mono' y con el que también las mafias trafican para mezclarlo con hachís en Marruecos y crear una droga llamada 'karkubi'. Hartos de esta situación «insostenible», facultativos de media docena de centros de salud del municipio, a los que se unieron otra decena de la Región, pararon su actividad para decir: «No más agresiones».

Las concentraciones también tuvieron como argumento apoyar a un médico de cabecera de Los Mateos, José Antonio Rodríguez, que la semana pasada pidió la baja voluntaria de su puesto, tras recibir «amenazas de muerte de un usuario que le exigió el tranquilizante», aseguró José Antonio García, el coordinador del centro de salud de Santa Lucía y del consultorio de Los Mateos, durante la protesta.

En San Antón, Barrio Peral, Cartagena Este, El Algar y La Manga también hubo manifestaciones, en las que denunciaron la situación de desprotección y el aumento de las agresiones y amenazas a facultativos por parte de individuos que reclaman ese fármaco. Personal sanitario y empleados de Salud en Alcantarilla, Murcia, Mazarrón, Fuente Álamo, Abarán y Lorca también se sumaron a los paros iniciados en Cartagena.

Cierre de administración

Solo en el consultorio de Los Mateos y en los últimos dos meses ha habido tres agresiones físicas a los trabajadores. Por ello y por ser una situación que se repite en «decenas de centros de salud de la Región», según Rodríguez, los médicos exigieron la presencia continua de vigilantes de seguridad, el cierre de las áreas de administración y que el Servicio Murciano de Salud (SMS) les prohíba recetar Rivotril. Proponen que su prescripción esté limitada a los centros de Salud Mental. «Lo hemos pedido en varias ocasiones y en teoría todas nuestras peticiones están en marcha. De momento ninguna se ha cumplido. Pero, ¿qué tiene que pasar para que el SMS actúe?», se preguntó Rodríguez en declaraciones a 'La Verdad', durante la concentración.

La mayoría de los pacientes que exigen este fármaco llegan desde el Centro de Atención a la Drogodependencia de Cartagena, ubicado en la calle Real. Otros lo hacen por iniciativa propia. En algunos casos, se trata de personas que se encuentran bajo los efectos de la dependencia que genera el ansiolítico. No obstante, otros muchos más agresivos actúan como correos de mafias.

Estos grupos delictivos operan desde hace tiempo en la Región. El 20 de marzo, la Policía Nacional detuvo en Cartagena a un hombre al que intervino 24.000 pastillas de benzodiazepina. Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de la Región detectó el año pasado cerca de un centenar de recetas falsas.

Esta situación la lleva denunciando desde hace meses el sindicato médico Cesm. «Es vergonzoso que consultorios como el de Los Mateos carezca de un vigilante de seguridad y que los miembros del equipo que trabajan en él tengan que enfrentarse a diario a una absoluta desprotección y a situaciones que ponen en riesgo su integridad física y mental», contó en la protesta la delegada del Área II de la organización sindical, Blanca García.

Consultorios periféricos

Para ella, las agresiones por Rivotril «son fácilmente evitables». Cree que con simplemente sacar del centro de salud la prescripción de este fármaco «sería suficiente». «El SMS no puede esperar más, no podemos aguardar a que ocurra una desgracia como la de Moratalla en 2009», añadió. En su opinión no solo debería haber vigilancia en los centros de salud, sino también en los consultorios periféricos.

Desde el SMS afirman que se está trabajando desde hace tiempo para retirar este medicamento de la prescripción de los centros de salud. De tal manera que, de forma inminente, la prescripción se hará exclusivamente en hospitales y centros de salud con receta electrónica. Además, no se le dará validez a las recetas en papel. En aquellos casos en los que se esté detectando amenazas se va a personar el SMS para interponer denuncia, de forma que puedan actuar la Policía.

Los médicos de cabecera del centro de salud Santa Lucía no descartan continuar con las protestas varias semanas más, hasta conseguir una respuesta del SMS.