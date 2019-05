«Éramos muy mayores para lucharcontra una industria despiadada» Fernando Caride y Juan A. Gómez. / LV Fernando Caride y Juan A. Gómez, cantantes de El sótano del Dr. JUAN RUIZ PALACIOS Murcia Sábado, 25 mayo 2019, 10:49

El publicista creativo Fernando Caride y el médico Juan A. Gómez lideran la banda El sótano del Dr., una formación de versiones de pop español que este sábado por la nocheactúa en la plaza de toros de Murcia junto a Hombres G y Danza Invisible. «Cada vez hay más grupos de versiones, y eso es maravilloso, porque significa que hay música que nunca se perderá», cuenta a 'La Verdad' Caride.

- ¿Cuándo y cómo se formó el grupo?

- El sótano del Dr. se fue formando poco a poco. Hace unos seis años, nos juntamos Juan y yo para interpretar canciones melódicas de Julio Iglesias, Tonxtu... Ahí fue cuando descubrimos que nuestras voces encajaban a la perfección y, poco a poco, fuimos incorporando instrumentos entre los amigos que conocíamos; un bajo por aquí, un baterista por allá... así hasta llegar a la formación que hoy somos, desde hace ya casi cuatro años.

- ¿Qué proyectos tienen de cara al futuro?

- Nuestro proyecto más inmediato es el concierto de la plaza de toros de Murcia, esta noche. A medio plazo tenemos un junio repleto de actuaciones y en septiembre volveremos a Ibiza para hacer un par de bolos allí. De cara al año que viene estamos cerrando un concierto en Madrid. También regresaremos a la Sala Prince de Granada. Además, existe la posibilidad de hacer un concierto internacional, del que ya hablaremos en cuanto esté cerrado.

- Ustedes también tienen temas propios. ¿Por qué se centran solo en las versiones?

- Tenemos unos diez temas nuestros, que empezamos a componer en los inicios del grupo, pero pronto nos dimos cuenta de que ya éramos muy mayores para luchar contra una industria despiadada que, en el mejor de los casos, te absorbe un tiempo del que ya no disponemos. Por eso preferíamos hacer un constante homenaje a la música de los ochenta española, esa que nos ha acompañado durante toda nuestra vida y que tanto amamos.

-¿No son un grupo de música al uso, verdad?

-No, realmente somos un grupo de amigos que nos juntamos, sacando tiempo de nuestras familias y de nuestros trabajos. Juan es médico de Urgencias, yo me dedico a la publicidad, también hay un psiquiatra, un restaurador, un consultor educativo y un cirujano. Un grupo al uso, desde luego, no somos (risas).

-¿Cómo ven el panorama de grupos de versiones actualmente? ¿Está en auge?

-Sí. Cuando empezamos ya había grupos de música de versiones de los ochenta, pero hoy en día cada vez se ven más. Eso es maravilloso, porque significa que esta música no se perderá. Ahora hasta en 'OT' se hacen versiones de los ochenta y se rejuvenece al público.

-¿Qué supone para ustedes tocar con Hombres G y Danza Invisible?

-Pues un cúmulo de emociones variadas. Honor, miedo, ilusión, alegría... Cuando nos lo contaron no nos lo podíamos creer, sabemos que hemos empezado a hacer una marca con el grupo, pero de eso a llegar a tocar en la plaza de toros de Murcia con Hombres G y Danza Invisible... Estamos deseando empezar y sabemos que se nos va a hacer muy muy corto.

-¿Qué va a ver la gente esta noche?

-Va a rememorar las canciones de siempre, con buen rollo y mucha actitud. Va a ser inolvidable.