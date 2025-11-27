La mayor electrolinera de Cartagena abre en Parque Mediterráneo Las instalaciones están dotadas con hasta 16 puntos ultrarrápidos, que permiten cargar hasta 400 coches al día

Una de las empresas europeas referentes en la recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos, Electra, inauguró ayer la mayor electrolinera de recarga ultrarrápida de todo el municipio de Cartagena, junto al centro comercial Parque Mediterráneo, en el polígono Cabezo Beaza.

La nueva estación, la primera de Electra en la Región, cuenta con un total de 16 puntos de recarga, de los cuales 8 son puntos de recarga ultrarrápidos de hasta 400 kW y los otros 8 son de hasta 50 kW, lo que permite cargar hasta 400 coches eléctricos al día y ahorrar 480 toneladas de CO2 anuales. Todo ello convierte estas instalaciones en un nodo para el fomento de la movilidad sostenible y de innovación tecnológica.

Esta apertura, que ha supuesto una inversión de más de 1.500.000 euros, refleja el compromiso de esta compañía por impulsar un modelo de transporte electrificado. La electrolinera de Cartagena refuerza este propósito y se suma al desarrollo de infraestructuras de recarga en la ciudad para facilitar una movilidad más sostenible. A la inauguración asistieron los concejales Diego Salinas, Álvaro Valdés y Belén Romero.