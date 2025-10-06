La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Martínez Ovejero, de visita en el Museo Histórico Militar. J. S. C.
El Tío del Saco

Martínez Ovejero, de la Bazán al Senado

José Sánchez Conesa

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Antonio Martínez Ovejero, (Cartagena, 1948), exsenador, historiador e ingeniero técnico nacido en la Morería Baja. Entró como alumno aprendiz de Bazán en 1962, conociendo en ... la empresa a los cristianos militantes de HOAC y a trabajadores comunistas, quienes estaban poniendo las bases del nuevo sindicalismo. Formó parte de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y en 1971 se afilió al sindicato USO. En las elecciones generales del 79 fue el senador más votado de la región pues vio el cartel electoral de UCD que proclamaba: 'Tres murcianos al Senado'. Antonio pensó que le habían regalado la campaña, colocando su slogan: 'Un cartagenero al Senado'. A la Cámara Alta llevó asuntos como la contaminación. En aquellos años Cartagena era la ciudad más contaminada de España. Siendo novio de la que hoy es su mujer, residente ella en Santa Lucía, le dijo que quería hablar con el padre porque estaba harto de hablar en la puerta de la casa. El muchacho se ahogaba porque estaban a 500 metros de Peñarroya. También llevó la provincialidad porque era el momento de cuestionar la configuración territorial del país, al tiempo que compaginaba este cargo con el de concejal del Ayuntamiento de Cartagena, por petición expresa de Enrique Escudero. Iba loco. Fue ponente de la Autonomía regional, vicepresidente del Consejo Regional, el órgano preautonómico. Contribuyó a hacer posible que la sede de la Asamblea Regional estuviese en nuestra ciudad y que el color de la bandera regional fuese el rojo Cartagena. Sigue lamentando que no se haya desarrollado la comarcalización, como establece el Estatuto de Autonomía, porque la filosofía que estaba detrás era la descentralización, evitando así los males actuales de la centralización capitalina. Le comento que el abogado José Muelas (lamentablemente nos dejó recientemente), apostaba por elevar ese debate al plano nacional junto a otras ciudades sufridoras de los nuevos centralismos generados por el estado autonómico. Antonio aboga por el aumento de la autonomía municipal, aunque ello exige abordar un tema difícil como es la financiación. Advierte que sus raíces están en el humanismo cristiano, pero también en el marxismo, por lo que finalmente hay que abordar siempre la materialidad del asunto: ¿Dónde están las perras?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  4. 4 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  5. 5

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas
  6. 6

    El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta
  7. 7

    Del bancal de su abuelo en Murcia a los huertos de la NASA para conquistar Marte
  8. 8 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  9. 9

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  10. 10

    El hallazgo de un muro augura el afloramiento de gradas en el sector occidental del Anfiteatro de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Martínez Ovejero, de la Bazán al Senado

Martínez Ovejero, de la Bazán al Senado