Martínez Ovejero, de la Bazán al Senado

Antonio Martínez Ovejero, (Cartagena, 1948), exsenador, historiador e ingeniero técnico nacido en la Morería Baja. Entró como alumno aprendiz de Bazán en 1962, conociendo en ... la empresa a los cristianos militantes de HOAC y a trabajadores comunistas, quienes estaban poniendo las bases del nuevo sindicalismo. Formó parte de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y en 1971 se afilió al sindicato USO. En las elecciones generales del 79 fue el senador más votado de la región pues vio el cartel electoral de UCD que proclamaba: 'Tres murcianos al Senado'. Antonio pensó que le habían regalado la campaña, colocando su slogan: 'Un cartagenero al Senado'. A la Cámara Alta llevó asuntos como la contaminación. En aquellos años Cartagena era la ciudad más contaminada de España. Siendo novio de la que hoy es su mujer, residente ella en Santa Lucía, le dijo que quería hablar con el padre porque estaba harto de hablar en la puerta de la casa. El muchacho se ahogaba porque estaban a 500 metros de Peñarroya. También llevó la provincialidad porque era el momento de cuestionar la configuración territorial del país, al tiempo que compaginaba este cargo con el de concejal del Ayuntamiento de Cartagena, por petición expresa de Enrique Escudero. Iba loco. Fue ponente de la Autonomía regional, vicepresidente del Consejo Regional, el órgano preautonómico. Contribuyó a hacer posible que la sede de la Asamblea Regional estuviese en nuestra ciudad y que el color de la bandera regional fuese el rojo Cartagena. Sigue lamentando que no se haya desarrollado la comarcalización, como establece el Estatuto de Autonomía, porque la filosofía que estaba detrás era la descentralización, evitando así los males actuales de la centralización capitalina. Le comento que el abogado José Muelas (lamentablemente nos dejó recientemente), apostaba por elevar ese debate al plano nacional junto a otras ciudades sufridoras de los nuevos centralismos generados por el estado autonómico. Antonio aboga por el aumento de la autonomía municipal, aunque ello exige abordar un tema difícil como es la financiación. Advierte que sus raíces están en el humanismo cristiano, pero también en el marxismo, por lo que finalmente hay que abordar siempre la materialidad del asunto: ¿Dónde están las perras?

Por todos estos temas resultaba incómodo para la dirección regional del PSOE por lo que lo apartaron, eso sí, con la dirección cartagenera mirando para otro lado. Fue asesor ejecutivo en dos ministerios del gobierno de Felipe González, el de Transportes y Comunicaciones y el del Interior. También Gobernador Civil en Segovia.

Luego pasamos al trasvase Tajo Segura, un tema lleno de matices al argumentar que Franco contó con la oposición de un sector de sus instituciones como los 80 alcaldes manchegos que le dimitieron, más la negativa de Diputaciones provinciales. Por otro lado, la Alemania del socialista Willy Brandt lo apoyó contribuyendo a su financiación. Tanto él como Pérez Crespo (UCD) fueron de la mano en la defensa de la ley de tarifas que era como decir la Ley del Trasvase. Sigue siendo partidario del mismo, si bien considera que debe revisarse 50 años después porque el mundo ha cambiado. Existe un problema evidente de emergencia climática y una idea, cada vez más arraigada socialmente, de que los recursos son escasos y la producción agraria no puede ser ilimitada. Además, hoy día tenemos otros aportes como son las desaladoras, añadiendo al debate asuntos tales como la contaminación del Mar Menor por vertidos. Trasvase, sí. Pero, otro Trasvase.

Historiador de la represión

Saltamos en la conversación a la faceta investigadora de este doctor en Historia con la tesis 'Peligrosos e indeseables para la causa nacional: los vencidos de la Guerra Civil en la Región de Murcia, 1939-48 : una visión regional con proyección nacional', que fue dirigida por la catedrática Encarna Nicolás. Ahora se halla inmerso en el detalle de la represión franquista llevada a cabo en la Región, no inmediatamente después de la contienda, sino entre los años 1945 y 1947, con 105 procesados por pertenencia al PCE. Resultó especialmente dura en Cartagena, en un periodo en que los aliados de Franco, Hitler y Mussolini habían perdido la Segunda Guerra Mundial.

Considera que el auge de la extrema derecha procede en gran medida, no solo por la inmigración, sino por el antifeminismo de los más jóvenes, quienes encuentran en las mujeres unas firmes competidoras en la búsqueda de empleo, siendo ellas las que van copando las aulas universitarias.

A muchos políticos cartageneros les ha dicho que les gusta mucho la calle Mayor. Hay que salir más y pasar el puerto de la Cadena porque hay que ir hasta allí para pelear las cosas. Hay exceso de ombliguismo cartagenerista, incapaz de tender puentes con el resto de municipios de la comarca. Se declara federalista, de hecho el estado autonómico era un gran paso en ese sentido. Agradece a los cronistas oficiales de Cartagena y al congreso internacional sobre el Cantón los esfuerzos por explicar que la revolución cantonal fue la apuesta por la República Federal construida desde la base. Por último me dice que todos los valores de izquierdas por los que apuesta están en el Evangelio.