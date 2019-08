Martínez: «Los del PP son malos, nos los vamos a comer»

Diego Conesa explicó a los concejales que el expediente «no es anti Cartagena y no es anti Ana Belén», y que el PSOE se quedó sin las alcaldías de Pliego y Librilla por rechazar los votos del PP. No es por «capricho», sino porque «estamos atacando la corrupción del PP y apostando por la regeneración y no cediendo ante los mercenarios de Ciudadanos», dijo. Recordó que en ciertos momentos él debe «imponer la autoridad», y pidió más contacto con la gente de a pie: «Olvidaros de estar en reuniones con militares, con empresarios y con tal. Que vaya Noelia Arroyo y que vayan los concejales del PP». Y el edil David Martínez comentó: «Sabemos que con el PP va a ser muy complicado, pero los perfiles de los concejales del PP son todos... esos sí que son malos. Y nosotros nos los vamos a comer».