Marihuana en el convento Ana Jiménez, María Arcos, María Dolores Costas, Fulgen y Carmen Conesa y Jorge Galán, en Los Dolores antes de la actuación del grupo de teatro Pantomima. / J. M. RODRÍGUEZ/ AGM ÁNGELA DE LA LLANA Domingo, 16 junio 2019, 09:30

Reír a carcajadas, pasar un buen rato con familiares y amigos y disfrutar de una comedia de humor con los vecinos. Ésa eran algunas de las aspiraciones de los muchos residentes de Los Dolores, un barrio de lo más activo en cuanto a la cultura y el ocio se refiere. «En la vida son fundamentales estos momentos lúdicos y de convivencia», señalaban algunos de los miembros de la asociación vecinal el pasado jueves, en el marco de una tarde de teatro que gustó y distrajo mucho a todos los asistentes.

Lleno absoluto en el patio de butacas para ver actuar al grupo de teatro Pantomima, que puso en escena una obra ágil, divertida y cargada de un «picante aunque sutil y respetuoso sentido del humor», según explicó poco antes de comenzar la representación el director de la obra, el artista cartagenero Jorge Galán.

Y es que 'Milagro en el convento', la adaptación teatral de la obra escrita por Jean-Pierre Martínez, es una comedia relajada y divertida que se enreda en la tienda de un convento en el que la comunidad religiosa elabora unos magníficos y caseros licores de hierbas. El enredo se desata cuando las religiosas beben uno de los licores que ha sido elaborado con marihuana.

El público pasó un rato agradable, con una comedia que se inicia con la crisis que sufren las religiosas por la falta de ventas, una circunstancia que ponían en peligro la economía de la orden religiosa. Tras el fallecimiento de Sor Ana, la encargada de la destilería del convento, llega Sor Inés, una novicia revolucionaria que se las ingenia para renovar la fórmula del elixir.

Babel González, Fulgen Cervantes, Juana María Martínez, Julia Conesa, Pepita Martínez, Ana María Guzmán, María García Arcos, José Luis Hurtado y Julio Otón fueron algunos de los asistentes, muchos de ellos pertenecientes al grupo de teatro Amalgama del Casino de Los Dolores.

Teatro en Los Dolores

El elenco de actores, compuesto por Trini Bru, Rafa Cano, José García Alcaraz, Dolores Pujante, Rosario Serrano, Guillermo Giménez, Ana Jiménez, María Arcos, María Dolores Costas, Fulgen y Carmen Conesa, se mostraban «muy satisfechos por una obra en la que nos hemos divertido mucho ensayando».

Se trata de la segunda representación que dirige Jorge Galán, un pintor y titiritero cartagenero que se dedica a todo lo que tenga que ver con la cultura. «Yo he dirigido la obra y he diseñado el escenario, en el que hay unas vidrieras de colores que he confeccionado yo mismo», contó antes de la representación.

Galán escribió y dirigió, además, una obra de teatro sobre la violencia de género, titulada bajo el nombre de 'Si aun estuvieras viva'. Esta fue interpretada por la misma compañía.

No faltaron a la cita teatral Pepi Alcalá, Fina Cánovas, Andrea y Rosi Conesa, Andrés Romero, Manoli del Pozo, José Luis Morales y el presidente de la Asociación de Fiestas Virgen de los Dolores, Nino Baños, quien reivindicó «que se sigan celebrando más eventos de tipo cultural en el barrio».

Movimiento vecinal

Marta Cano y Enrique Peñuelas son dos jóvenes que no faltaron a la cita porque, según explicó ella, «dos de los actores son mis padres y no podría faltar al estreno de una obra que están representando con mucha ilusión». Como ellos, acudieron Cati Valle y Carmen Conesa, Paco Cánovas, José Higón y Rosa Cañigral. Esta última reconocía que «había ido a ver actuar a una de sus alumnas de restauración, y me he pasado un rato muy agradable y divertido».

Los componentes de Pantomima, que llevan trabajado más de 30 años sobre las tablas de forma altruista, recibieron una cariñosa ovación del público en un estreno que resultó de lo más satisfactorio para todos.