María Trinidad Herrero: «Vivimos más, pero los últimos años no son buenos, sobre todo para la mujer» La directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la UMU y profesora de Ingeniería Biomédica en la UPCT ofrece esta tarde en la Económica una conferencia sobre 'Los desafíos para una longevidad saludable'

Uno de los grandes retos de esta sociedad es conseguir envejecer de una forma activa y saludable. Para ello, la Asociación de Parkinson de la Comarca de Cartagena ha organizado la conferencia de María Trinidad Herrero, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la UMU y profesora de Ingeniería Biomédica en la UPCT, que explicará 'Los desafíos para una longevidad saludable'.

Durante la charla, que tendrá lugar a las 19.39 en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, Herrero hablará de los factores que son determinantes para retrasar el envejecimiento, especialmente, de la parte más importante del cuerpo: el cerebro. «Hay factores que todos conocemos como dormir bien, pero también es muy importante, especialmente en personas centenarias y nonagenarias, el optimismo. Ver siempre el vaso medio lleno, porque lo que hoy no te ha ido bien puede servirte para que mañana sí te salga», dijo.

Entre esos factores esenciales, Herrero destacó también «la resiliencia al fracaso es muy importante y debemos desarrollarla desde la infancia. Hay que ver siempre el fracaso como una oportunidad. La clave para el triunfo es el arte de saber empezar muchas veces. Normalmente nadie consigue las cosas a la primera».

Otra de las claves es mantener las relaciones sociales, «ya lo decía Aristóteles, somos animales sociales y necesitamos esas relaciones. La soledad no deseada es uno de los principales acelerantes del envejecimiento».

Optimismo

Herrero está convencida de que el optimismo se puede practicar y, para empezar, propuso «intentar no ver siempre las cosas grises, debemos ver la vida en colores. Hay partes del cerebro, como la corteza cerebral, que debemos activar para mantenernos positivos y otras, como la amígdala, que tenemos que desactivar»

Pero este entrenamiento individual puede no ser suficiente ni para garantizar el optimismo ni para evitar la soledad que no se elige. En una sociedad en la que cada vez se sabe menos de los propios vecinos, María Trinidad Herrero escogió la empatía como una cura para este mal. «Como sociedad debemos ser más empáticos, prestar atención a nuestros vecinos y a las personas que tenemos más cerca. Esta es una sociedad muy egoísta pero debemos intentarlo», comentó.

Gracias a los avances científicos y médicos se ha conseguido alargar la esperanza de vida de las personas, lo que significa que «vivimos más pero los últimos años no son tan buenos, sobre todo para las mujeres». Sobre esto Herrero recordó que la mayor parte de la población considerada de edad avanzada está formada por mujeres algo que, sin embargo, no tiene un reflejo social. «En las campañas que se hacen sobre longevidad en la televisión y en los medios siguen apareciendo imágenes de mayores varones, cuando la gran mayoría de las personas de esa edad somos mujeres», manifestó.

El papel que la sociedad asigna a las mujeres es también determinante. «Está claro que el factor de género es importante. A lo largo de su vida las mujeres tienen una serie de funciones que no pueden descuidar. Hay que ser esposa, madre, profesional, cuidadora para los mayores... y además ser buena en todo porque si no la sociedad te juzga y eso es muy estresante. No digo que no haya hombres que asuman muchas de estas funciones, pero la mayoría son mujeres».

