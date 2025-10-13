La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Margarita Robles, en el interior de uno de los buques. Ministerio de Defensa

Margarita Robles destaca la disposición y disponibilidad de la Armada en su visita a la Base Naval de Cartagena

La ministra de Defensa estuvo en el interior de los buques 'Cartagena' y 'Furor' y recibió una actualización de la misión 'Mares Azules'

LA VERDAD

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:21

Comenta

“Conozco la profesionalidad de todos los hombres y mujeres de la Armada y el gran trabajo que hacen, cada día, por encima de esta misión que ha tenido mayor relevancia mediática”. Con estas palabras, la ministra de Defensa ha querido agradecer el compromiso de la dotación del buque ‘Furor’ con cualquier cometido encomendado ya sea en el Mediterráneo o en África, “siempre dispuestos y disponibles para ayudar”.

Y es que, el ‘Furor’ se alistó en tan solo 24 horas, lo que supuso una celeridad y una capacidad organizativa a los que pocos pueden dar respuesta. Especializados en rescate y salvamento, cuenta con un sistema de infrarrojos para poder detectar personas a la deriva, así como con un protocolo sanitario de primer nivel y capacidad para la hospitalización de hasta 4 personas, en situación, incluso, de aislamiento.

Precisamente, el “hospital” a bordo fue uno de los espacios del buque que visitó la ministra antes de mantener un encuentro con la dotación que incidió en la alta operatividad del equipo y el compañerismo, a la hora de trabajar, hasta en las situaciones más complejas o estresantes.

Justo antes de visitar el ‘Furor’, Robles estuvo en el ‘Cartagena’, un buque auxiliar esencial para la Armada con capacidades logísticas como apoyo a buceadores, vigilancia marítima o remolque. Algo que le convierte en una nave versátil y con absoluta flexibilidad para atender misiones. A su dotación, Robles les trasladó también su reconocimiento y felicitación porque “siempre están velando por la paz”.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  8. 8 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  9. 9 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  10. 10 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 12 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Margarita Robles destaca la disposición y disponibilidad de la Armada en su visita a la Base Naval de Cartagena

Margarita Robles destaca la disposición y disponibilidad de la Armada en su visita a la Base Naval de Cartagena