Margarita Robles destaca la disposición y disponibilidad de la Armada en su visita a la Base Naval de Cartagena

“Conozco la profesionalidad de todos los hombres y mujeres de la Armada y el gran trabajo que hacen, cada día, por encima de esta misión que ha tenido mayor relevancia mediática”. Con estas palabras, la ministra de Defensa ha querido agradecer el compromiso de la dotación del buque ‘Furor’ con cualquier cometido encomendado ya sea en el Mediterráneo o en África, “siempre dispuestos y disponibles para ayudar”.

Y es que, el ‘Furor’ se alistó en tan solo 24 horas, lo que supuso una celeridad y una capacidad organizativa a los que pocos pueden dar respuesta. Especializados en rescate y salvamento, cuenta con un sistema de infrarrojos para poder detectar personas a la deriva, así como con un protocolo sanitario de primer nivel y capacidad para la hospitalización de hasta 4 personas, en situación, incluso, de aislamiento.

Precisamente, el “hospital” a bordo fue uno de los espacios del buque que visitó la ministra antes de mantener un encuentro con la dotación que incidió en la alta operatividad del equipo y el compañerismo, a la hora de trabajar, hasta en las situaciones más complejas o estresantes.

Justo antes de visitar el ‘Furor’, Robles estuvo en el ‘Cartagena’, un buque auxiliar esencial para la Armada con capacidades logísticas como apoyo a buceadores, vigilancia marítima o remolque. Algo que le convierte en una nave versátil y con absoluta flexibilidad para atender misiones. A su dotación, Robles les trasladó también su reconocimiento y felicitación porque “siempre están velando por la paz”.

